洗地吸干机 B 200 R 洗地机

B 200 R 驾驶式洗地机配置D 90 盘刷，设计紧凑。电池驱动，配置200L 水箱，作业面积可达7000 平方米。

B 200 洗地机配置 D 90 盘刷，可以迅速、高效地清理7000平方米的大中型地面。刷头工作宽度900mm，确保出色的清洗表现。控制元器件用不同颜色区分，操作非常方便。配置Karcher 创新科技的KIK 系统，可以避免任何操作的错误。清晰的彩色显示屏，可设置多种清洗方式，方便快捷。ECO模式可以减少水和能量的消耗，以及降低噪音，从而大大增加机器的运行时间。可选装清洁剂剂量配比系统，保证了清洁剂的均匀配比和剂量的精确添加。根据需求，本机还可选配自动加水功能和污水箱清洗功能，可节省200升清水的加水时间和污水箱的清洗时间。根据客户需求，我们可以把设备连接到云端品台，利用Fleet 系统监测和管理机器，使机器可以高效地管理和使用。

特点和好处
坚实的吸扒由压铸铝制成
  • 具有抗撕裂、持久的Linatex®抽吸胶条，可获得出色的吸污效果
  • 抽吸胶条更换简单快捷
  • 与墙壁接触时转向，从而避免损坏
盤刷系統
  • 盘刷和清洁垫驱动板易于更换
  • 供应不同硬度的盘刷：软，中等硬度，硬
  • 盘式清洁机型，特别适用于光面地板清洁。
创新的KIK系统
  • 加强预防因操作不当而造成的危险。
  • 减低服务成本。
  • 调校不同的清洁任务简便，对使用者要求不大。
节能模式
  • 减低耗电量。
  • 每个电池电荷的操作时间延长。
  • 更安静，因而适合需要安静的环境（日间清洁、医院、酒店等）。
此机器可作不同设定
  • 可自由选择配件类型。
  • 可根据清洁需求调整主机更佳清洁模式
  • 有效而实用。
自动填满（可选择是否使用）
  • 自动注满清水箱。
  • 只需插上水喉，水箱注满时便会自动停止注水。
有四种电池可以选择
  • 36 V/180 Ah、 240 Ah 免维护或地维护电池都可以适用
大型彩色显示
  • 清晰显示正在使用的程序。
  • 可快速简易地更改制式。
内置充电器
  • 无须使用独立充电器。
  • 方便使用，容易操作。
  • 可调校至适用于不同电池类型。
清潔劑量自動調控系統（可選擇是否使用）
  • 节省清洁剂。
  • 精确而均匀地调控剂量（0-3%）。
  • 无须抽空清水箱，也可更换清洁剂。
技术说明

技术数据

驱动类型 电池
牵引驱动 牵引电机
主刷工作宽度(公厘) (mm) 900
抽吸工作宽度 (mm) 1180
清水箱/污水箱 (l) 200 / 200
电池 (V) 36
电池续航时间 (h) max. 5
充电器电源 (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
爬坡能力(角度) (%) 10
主刷转速 (rpm) 180
主刷触地压力 (g/cm²) 34
耗水量 (l/min) max. 7
额定功率 (W) 2400
允许的总重量 (kg) 994
尺寸(长x宽x高) (mm) 1860 x 910 x 1410

Scope of supply

  • 盘刷: 2 件
  • 包含电池与嵌入式充电器

设备

  • 启动牵引马达
  • 自动停水
  • 清洁剂定量分配技术清洁剂定量分配技术
  • 电磁阀
  • 双水箱系统
应用领域
  • 用于生产区域，如工厂地面
  • 也非常适合物流仓储行业，例如清洁仓库
  • 用于购物中心快速高效的常规清洁和维护清洁
  • 多层停车场
