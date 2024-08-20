洗地吸干机 B 200 R 洗地机
B 200 R 驾驶式洗地机配置D 90 盘刷，设计紧凑。电池驱动，配置200L 水箱，作业面积可达7000 平方米。
B 200 洗地机配置 D 90 盘刷，可以迅速、高效地清理7000平方米的大中型地面。刷头工作宽度900mm，确保出色的清洗表现。控制元器件用不同颜色区分，操作非常方便。配置Karcher 创新科技的KIK 系统，可以避免任何操作的错误。清晰的彩色显示屏，可设置多种清洗方式，方便快捷。ECO模式可以减少水和能量的消耗，以及降低噪音，从而大大增加机器的运行时间。可选装清洁剂剂量配比系统，保证了清洁剂的均匀配比和剂量的精确添加。根据需求，本机还可选配自动加水功能和污水箱清洗功能，可节省200升清水的加水时间和污水箱的清洗时间。根据客户需求，我们可以把设备连接到云端品台，利用Fleet 系统监测和管理机器，使机器可以高效地管理和使用。
特点和好处
坚实的吸扒由压铸铝制成
- 具有抗撕裂、持久的Linatex®抽吸胶条，可获得出色的吸污效果
- 抽吸胶条更换简单快捷
- 与墙壁接触时转向，从而避免损坏
盤刷系統
- 盘刷和清洁垫驱动板易于更换
- 供应不同硬度的盘刷：软，中等硬度，硬
- 盘式清洁机型，特别适用于光面地板清洁。
创新的KIK系统
- 加强预防因操作不当而造成的危险。
- 减低服务成本。
- 调校不同的清洁任务简便，对使用者要求不大。
节能模式
- 减低耗电量。
- 每个电池电荷的操作时间延长。
- 更安静，因而适合需要安静的环境（日间清洁、医院、酒店等）。
此机器可作不同设定
- 可自由选择配件类型。
- 可根据清洁需求调整主机更佳清洁模式
- 有效而实用。
自动填满（可选择是否使用）
- 自动注满清水箱。
- 只需插上水喉，水箱注满时便会自动停止注水。
有四种电池可以选择
- 36 V/180 Ah、 240 Ah 免维护或地维护电池都可以适用
大型彩色显示
- 清晰显示正在使用的程序。
- 可快速简易地更改制式。
内置充电器
- 无须使用独立充电器。
- 方便使用，容易操作。
- 可调校至适用于不同电池类型。
清潔劑量自動調控系統（可選擇是否使用）
- 节省清洁剂。
- 精确而均匀地调控剂量（0-3%）。
- 无须抽空清水箱，也可更换清洁剂。
技术说明
技术数据
|驱动类型
|电池
|牵引驱动
|牵引电机
|主刷工作宽度(公厘) (mm)
|900
|抽吸工作宽度 (mm)
|1180
|清水箱/污水箱 (l)
|200 / 200
|电池 (V)
|36
|电池续航时间 (h)
|max. 5
|充电器电源 (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|爬坡能力(角度) (%)
|10
|主刷转速 (rpm)
|180
|主刷触地压力 (g/cm²)
|34
|耗水量 (l/min)
|max. 7
|额定功率 (W)
|2400
|允许的总重量 (kg)
|994
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|1860 x 910 x 1410
Scope of supply
- 盘刷: 2 件
- 包含电池与嵌入式充电器
设备
- 启动牵引马达
- 自动停水
- 清洁剂定量分配技术清洁剂定量分配技术
- 电磁阀
- 双水箱系统
应用领域
- 用于生产区域，如工厂地面
- 也非常适合物流仓储行业，例如清洁仓库
- 用于购物中心快速高效的常规清洁和维护清洁
- 多层停车场