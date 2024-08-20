B 200 洗地机配置 D 90 盘刷，可以迅速、高效地清理7000平方米的大中型地面。刷头工作宽度900mm，确保出色的清洗表现。控制元器件用不同颜色区分，操作非常方便。配置Karcher 创新科技的KIK 系统，可以避免任何操作的错误。清晰的彩色显示屏，可设置多种清洗方式，方便快捷。ECO模式可以减少水和能量的消耗，以及降低噪音，从而大大增加机器的运行时间。可选装清洁剂剂量配比系统，保证了清洁剂的均匀配比和剂量的精确添加。根据需求，本机还可选配自动加水功能和污水箱清洗功能，可节省200升清水的加水时间和污水箱的清洗时间。根据客户需求，我们可以把设备连接到云端品台，利用Fleet 系统监测和管理机器，使机器可以高效地管理和使用。