通过特殊的颜色编码控制元件让使用变得方便，这是卡赫电池驱动驾驶式洗地吸干机BD 50/70 R Classic的突出特点之一。BD 50/70 R Classic紧凑、狭窄的结构设计便于搬运和运输，确保高度的机动性和灵活性。这使得尘箱容量70升的BD 50/70 R Classic成为一个真正的替代步行的设备。实际应用时手动清洁工具通过挂钩固定在机器上方便运输，还可选配的垃圾桶架和预扫拖把。