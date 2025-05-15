洗地吸干机 BD 50/70 R Classic *CN

驾驶式电池驱动的BD 50/70 R Classic每小时清洁面积高达2000 m²

通过特殊的颜色编码控制元件让使用变得方便，这是卡赫电池驱动驾驶式洗地吸干机BD 50/70 R Classic的突出特点之一。BD 50/70 R Classic紧凑、狭窄的结构设计便于搬运和运输，确保高度的机动性和灵活性。这使得尘箱容量70升的BD 50/70 R Classic成为一个真正的替代步行的设备。实际应用时手动清洁工具通过挂钩固定在机器上方便运输，还可选配的垃圾桶架和预扫拖把。

特点和好处
操作简便
  • 标识易懂，操控面板清晰
  • 简易上手
  • 简单，黄色代表控制件，操作简单
盘刷工程学
  • 集成盘刷头的坚固结构设计
  • 大工作宽度带来更高作业面积
  • 通过踏板控制更换刷盘
紧凑、纤细设计
  • 超灵动机型
  • 驾驶式的良好视野
  • 轻松运输
可选附件：预扫拖把
  • 预拾干污物，支持流畅洗地过程
  • 帮助预防抽吸通道堵塞
技术说明

技术数据

驱动类型 电池
牵引驱动 牵引电机
主刷工作宽度(公厘) (mm) 510
抽吸工作宽度 (mm) 850
清水箱/污水箱 (l) 70 / 75
理论工作面积 (m²/h) 2805
实际工作面积 (m²/h) 2000
电池 (V) 24
电池续航时间 (h) max. 2,5
主刷转速 (rpm) 180
主刷触地压力 (g/cm²/kg) 13 / 20
通道转弯宽度 (mm) 1650
耗水量 (l/min) max. 2,3
额定功率 (W) 1400
允许的总重量 (kg) 345
重量,不含附件 (kg) 112
尺寸(长x宽x高) (mm) 1310 x 590 x 1060

设备

  • 启动牵引马达
  • 自动停水
  • 电磁阀
  • 双水箱系统

视频

附件
Created with AI (artificial intelligence)

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