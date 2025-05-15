洗地吸干机 BD 50/70 R Classic *CN
驾驶式电池驱动的BD 50/70 R Classic每小时清洁面积高达2000 m²
通过特殊的颜色编码控制元件让使用变得方便，这是卡赫电池驱动驾驶式洗地吸干机BD 50/70 R Classic的突出特点之一。BD 50/70 R Classic紧凑、狭窄的结构设计便于搬运和运输，确保高度的机动性和灵活性。这使得尘箱容量70升的BD 50/70 R Classic成为一个真正的替代步行的设备。实际应用时手动清洁工具通过挂钩固定在机器上方便运输，还可选配的垃圾桶架和预扫拖把。
特点和好处
操作简便
- 标识易懂，操控面板清晰
- 简易上手
- 简单，黄色代表控制件，操作简单
盘刷工程学
- 集成盘刷头的坚固结构设计
- 大工作宽度带来更高作业面积
- 通过踏板控制更换刷盘
紧凑、纤细设计
- 超灵动机型
- 驾驶式的良好视野
- 轻松运输
可选附件：预扫拖把
- 预拾干污物，支持流畅洗地过程
- 帮助预防抽吸通道堵塞
技术说明
技术数据
|驱动类型
|电池
|牵引驱动
|牵引电机
|主刷工作宽度(公厘) (mm)
|510
|抽吸工作宽度 (mm)
|850
|清水箱/污水箱 (l)
|70 / 75
|理论工作面积 (m²/h)
|2805
|实际工作面积 (m²/h)
|2000
|电池 (V)
|24
|电池续航时间 (h)
|max. 2,5
|主刷转速 (rpm)
|180
|主刷触地压力 (g/cm²/kg)
|13 / 20
|通道转弯宽度 (mm)
|1650
|耗水量 (l/min)
|max. 2,3
|额定功率 (W)
|1400
|允许的总重量 (kg)
|345
|重量,不含附件 (kg)
|112
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|1310 x 590 x 1060
设备
- 启动牵引马达
- 自动停水
- 电磁阀
- 双水箱系统
视频