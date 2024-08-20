洗地吸干机 BD 50/55 W Classic Bp *CN
BD 50/55 W Classic Bp 自走手推式洗地吸干机，配备55升清水/污水箱，及51cm的工作宽度，理论清洁效率达2800m²/h
BD 50/55 W Classic Bp 自走式手推洗地机集成驱动系统，可保证长时间无疲劳的清洁作业。高品质压铸铝洗地盘刷、27公斤的最大对地压力、900毫米宽度的V型地扒保证优良的清洁效果。设备操作简便，易于上手。
特点和好处
可升起的压铸铝刷头优异的清洁性能 经久耐用的设计 优质材料，使用寿命长
双轮牵引驱动便于运输 增加了用户友好性，大大减少了体力劳动 适用于长期、无疲劳的应用
-易于启动机器 减少培训要求，缩短熟悉过程 自解释，避免操作错误
标配V型地扒
- 干燥速度快，清洁区域残留水少
- 将滑倒的风险降到最低
- 增加吸力和安全性
符合人体工学的外形
- 适用于不同高度的操作人员
- 增加操作舒适
- 提高清洁效率
经久耐用的标准底盘
- 高品质防止变形
- 增加了可靠性
- 降低维护工作和成本
独特的抽吸系统设计
- 维护简单
- 减低操作噪音
- 增加了用户友好性
污水分离水箱系统
- 容易清洗
- 干净卫生
清水盖与清洁剂剂量
- 方便、准确地添加清洁剂
- 降低清洗剂消耗和成本
手工具挂架支撑点设计
- 可悬挂配件/手工具
- 手工具悬挂位置触手可及
技术说明
技术数据
|驱动类型
|电池
|牵引驱动
|牵引电机
|主刷工作宽度(公厘) (mm)
|510
|抽吸工作宽度 (mm)
|900
|清水箱/污水箱 (l)
|55 / 55
|理论工作面积 (m²/h)
|max. 2550
|实际工作面积 (m²/h)
|1530
|电池型式
|无需维修
|电池 (V/Ah)
|24 / 100
|电池续航时间 (h)
|max. 3
|主刷转速 (rpm)
|140
|主刷触地压力 (kg)
|27
|通道转弯宽度 (mm)
|1400
|耗水量 (l/min)
|max. 2,6
|额定功率 (W)
|880
|允许的总重量 (kg)
|240
|重量,不含附件 (kg)
|95
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Scope of supply
- 盘刷: 1 件
- V型刮条
- 铝合金吸扒
设备
- 启动牵引马达
- 双水箱系统
- 吸水胶条类型: 抗油胶条
- Kärcher颜色管理系统
- 手工具挂架支撑点设计
- 简单的开关选择操作
应用领域
- 适合物业保洁人员在公共建筑或办公室使用
- 公共建筑
- 适用于酒店和餐饮行业，零售和汽车经销商
- 餐厅
- 零售
- 适用于医疗卫生、运输和工业行业清洁
- 运输
- 工业
- 汽车
- 办公室