BD 50/55 W Classic Bp 自走式手推洗地机集成驱动系统，可保证长时间无疲劳的清洁作业。高品质压铸铝洗地盘刷、27公斤的最大对地压力、900毫米宽度的V型地扒保证优良的清洁效果。设备操作简便，易于上手。