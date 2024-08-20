洗地吸干机 BD 50/55 W Classic Bp *CN

BD 50/55 W Classic Bp 自走手推式洗地吸干机，配备55升清水/污水箱，及51cm的工作宽度，理论清洁效率达2800m²/h

BD 50/55 W Classic Bp 自走式手推洗地机集成驱动系统，可保证长时间无疲劳的清洁作业。高品质压铸铝洗地盘刷、27公斤的最大对地压力、900毫米宽度的V型地扒保证优良的清洁效果。设备操作简便，易于上手。

特点和好处
洗地吸干机 BD 50/55 W Classic Bp *CN: 可升起的压铸铝刷头
可升起的压铸铝刷头
优异的清洁性能 经久耐用的设计 优质材料，使用寿命长
洗地吸干机 BD 50/55 W Classic Bp *CN: 双轮牵引驱动
双轮牵引驱动
便于运输 增加了用户友好性，大大减少了体力劳动 适用于长期、无疲劳的应用
洗地吸干机 BD 50/55 W Classic Bp *CN: -
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易于启动机器 减少培训要求，缩短熟悉过程 自解释，避免操作错误
标配V型地扒
  • 干燥速度快，清洁区域残留水少
  • 将滑倒的风险降到最低
  • 增加吸力和安全性
符合人体工学的外形
  • 适用于不同高度的操作人员
  • 增加操作舒适
  • 提高清洁效率
经久耐用的标准底盘
  • 高品质防止变形
  • 增加了可靠性
  • 降低维护工作和成本
独特的抽吸系统设计
  • 维护简单
  • 减低操作噪音
  • 增加了用户友好性
污水分离水箱系统
  • 容易清洗
  • 干净卫生
清水盖与清洁剂剂量
  • 方便、准确地添加清洁剂
  • 降低清洗剂消耗和成本
手工具挂架支撑点设计
  • 可悬挂配件/手工具
  • 手工具悬挂位置触手可及
技术说明

技术数据

驱动类型 电池
牵引驱动 牵引电机
主刷工作宽度(公厘) (mm) 510
抽吸工作宽度 (mm) 900
清水箱/污水箱 (l) 55 / 55
理论工作面积 (m²/h) max. 2550
实际工作面积 (m²/h) 1530
电池型式 无需维修
电池 (V/Ah) 24 / 100
电池续航时间 (h) max. 3
主刷转速 (rpm) 140
主刷触地压力 (kg) 27
通道转弯宽度 (mm) 1400
耗水量 (l/min) max. 2,6
额定功率 (W) 880
允许的总重量 (kg) 240
重量,不含附件 (kg) 95
尺寸(长x宽x高) (mm) 1328 x 610 x 1073

Scope of supply

  • 盘刷: 1 件
  • V型刮条
  • 铝合金吸扒

设备

  • 启动牵引马达
  • 双水箱系统
  • 吸水胶条类型: 抗油胶条
  • Kärcher颜色管理系统
  • 手工具挂架支撑点设计
  • 简单的开关选择操作
应用领域
  • 适合物业保洁人员在公共建筑或办公室使用
  • 公共建筑
  • 适用于酒店和餐饮行业，零售和汽车经销商
  • 餐厅
  • 零售
  • 适用于医疗卫生、运输和工业行业清洁
  • 运输
  • 工业
  • 汽车
  • 办公室
附件
Created with AI (artificial intelligence)

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