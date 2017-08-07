真男人，做压力的主人。
平日里，你是顾家的丈夫，负责的爸爸，孝顺的儿子
是尽职的员工，或者有威望的老板
偶尔，卸下身份，玩性大发，穿上战袍
玩滑板，会嘻哈，打团战
冲过终点的快感，是永远的赛手梦
高压水枪，玩出新花样
随心所欲，自由操控
做压力的主人，你说了算
EASY!Force：控制压力大小，出乎意料的简单！
高压清洗机与人体力学
毋庸置疑，通常使用高压清洗机是非常消耗体力的。这也是产品设计需符合人类工程学理念的原因，持续不间断的使用传统的高压水枪，手部会感到酸痛，而且长时间保持一种工作姿势会更容易导致疲劳。常规的解决方案是反复休息，或者更换设备供应商。我们的新技术EASY!Force彻底突破现状。零后坐力的使用体验，使操作人员在进行高压清洗时，享受到从未有过的舒适。
全陶瓷阀门，使用寿命更长
大多数高压清洗机的损坏情况，都是因颗粒将阀门堵塞导致的。我们的新产品EASY!Force将彻底解决这个问题。我们所使用的阀门由一个陶瓷球与一个陶瓷密封阀座组成, 能防止颗粒对于阀门的潜在威胁，与同类产品相比，它的使用寿命高出5倍。
更直观的安全防护功能
新技术EASY!Force高压枪柄，可以有效的防止操作期间意外的发生，在不影响其效率的同时，提供周全保护。您只需要按下枪柄扳手，一次释放高压喷气即可——直观和简单。当EASY!Force的设备正处于开启或运行状态时，只需由操作人员释放一次压力，机器就会立即停止运行。
几乎适用于任何环境
我们充分考虑到人体工程学的操作理念，就是为了让操作人员能在任何环境中，尽可能舒适的使用设备。
丰富的配件，提供更多清洁便利
EASY!Force的配件之一：喷雾枪，可适应操作人员在清洗过程中自由变换姿势的需求，尤其适用于某些需长时间操作的特殊清洁任务。
此外，更具不同场景研发的手柄，可以结合喷雾枪来使用。这种手柄可胜任要求非常严苛的操作任务，并且只需一个配套的调节螺丝，即可快速拆卸和安装；同时尽可能保留了最大的抓握区域，无论用手习惯是左或右，都可舒适使用。360°可旋转的枪柄，也提高了设备的灵活性。
非比寻常：快速、简便的连接方式
我们的专利技术EASY!Lock的快接功能，速度是传统连接方式的5倍！ 大大减少了时间和人力成本！
即刻就绪，即刻完成！
直到现在，拆装一台高压清洁设备仍然需要耗费不少时间。它涉及不同的接口连接或拆卸。更换繁琐的配件时，更是如此。从现在起，这将翻篇！我们的EASY!Lock快速接头系统的优势：仅采用一个螺丝，即可连接。这个功能可以节省至少80%左右的准备时间，操作人员可以利用节省下来的时间，去做其他一些重要的事情。
独特、快捷、安全、耐用
几乎没有比螺纹更安全、可靠、持久的连接方式了，也没有比螺纹连接更节省时间的选择。而我们的EASY!Lock却能有效的将这些优点结合起来：一个简单的360°旋转动作，就能将高压清洗机主机到喷嘴的所有配件快速连接起来，通过多个线程插入连接，快速和安全。
操作，简单无比！
使用了EASY!Lock系统，不用担心其重量问题——比传统螺钉连接更轻盈。很小的一个改进就能对设备产生很大的影响，可将喷嘴焊接在喷雾杆上。
EASY!Lock快接选配模块
从高压清洗机本身到喷嘴的连接，为了覆盖更多类型的接口，又要考虑到前后接口的兼容性，我们一共有8种不同转接头可供选择。这使得几乎所有设备都能用上我们的新配件。通过我们EASY!Lock快接选配模块，可以很快找到适合的连接件。