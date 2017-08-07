真男人，做压力的主人。

EASY!Force ：控制压力大小，出乎意料的简单！

高压清洗机与人体力学

毋庸置疑，通常使用高压清洗机是非常消耗体力的。这也是产品设计需符合人类工程学理念的原因，持续不间断的使用传统的高压水枪，手部会感到酸痛，而且长时间保持一种工作姿势会更容易导致疲劳。常规的解决方案是反复休息，或者更换设备供应商。我们的新技术EASY!Force彻底突破现状。零后坐力的使用体验，使操作人员在进行高压清洗时，享受到从未有过的舒适。

全陶瓷阀门，使用寿命更长

大多数高压清洗机的损坏情况，都是因颗粒将阀门堵塞导致的。我们的新产品EASY!Force将彻底解决这个问题。我们所使用的阀门由一个陶瓷球与一个陶瓷密封阀座组成, 能防止颗粒对于阀门的潜在威胁，与同类产品相比，它的使用寿命高出5倍。

更直观的安全防护功能

新技术EASY!Force高压枪柄，可以有效的防止操作期间意外的发生，在不影响其效率的同时，提供周全保护。您只需要按下枪柄扳手，一次释放高压喷气即可——直观和简单。当EASY!Force的设备正处于开启或运行状态时，只需由操作人员释放一次压力，机器就会立即停止运行。