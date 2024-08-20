高压清洗机 HDS 9/18-4 M

我们的新型中级和超级型热水高压清洗机，不仅可以完成一流的清洁作业，还特别结实，操作简单。Kärcher独特的新ECO模式，当机器设置到此模式时，可在大部分经济温度范围内自动操作。这样不仅节省运行成本，并且环保。

新式中高级热水高压清洗机，具有6个主要特征。1.环保新ECO模式，更高的效率，服务开关用于控制水硬度、涡轮风机、精确清洁剂计量，经过优化的燃炉技术以及高效率泵。2.用户友好通过中心整齐布置的控制面板来实现，设计用于可视操作，喷枪支架，LED显示，集成式低摩擦高压管卷轴（容纳20米软管），可旋转180°，以及其它特征。3.清洁性能，喷嘴技术、陶瓷活塞、涡轮风机以及加大的泵效率，确保高效清洁。针对具体应用对附件进行了优化，特别满足客户的要求。4.机动性机动性概念体现在两个脚轮，大橡胶轮胎车轮，人体工程学柄，叉车搬运提升点，系索环以及凹踏面，用于倾斜机器，并确保更大操纵性。5.可靠性通过烟气监测，防腐性能，曲硬性，结实的底盘，机器保护系统，3活塞轴流泵及陶瓷活塞，耐热烟气出口等等保证。6.服务友好易于够到需要维修的各部件，设置服务开关用于随时调用操作数据以排除故障。

特点和好处
高压清洗机 HDS 9/18-4 M: 效率
效率
在生态模式下，机器在更经济的温度范围内（60°C）运行，采用全部流量。 燃烧器循环经过优化，与满负荷运行相比，燃料消耗降低。
高压清洗机 HDS 9/18-4 M: 高效率
高效率
高效，经过反复测试验证的燃烧器技术 4极电机和3活塞轴流泵 水冷电机为了高水平的性能和耐用性
高压清洗机 HDS 9/18-4 M: 操作安全
操作安全
采用大型整体式细孔水过滤器，可以可靠地防止污垢颗粒进入高压泵中。 采用整体式排气恒温控制器，如果排气温度超过300°C，可以关闭驱动电机。 采用软性缓冲系统（SDS），可以抵消高压系统中的振动和压力冲击。
存放
  • 安全宽敞存储用于保护齿轮，附件和清洁剂
  • 存储架用于电源线和高压管
移动性概念
  • “行走式”设计，采用大号橡胶轮子和旋转脚轮。
  • 采用整体式倾斜辅助装置，可以不费力地通过台阶、路沿等障碍物。
省时省力：EASY!Force高压喷枪和EASY!Lock速卸锁扣。
  • 最后 - 使用时不费力：EASY!Force高压喷枪。
  • EASY!Lock速卸锁扣: 耐用且坚固。更换速度比螺丝快5倍。
技术说明

技术数据

电流相数(相) (Ph) 3
电压 (V) 400
频率 (Hz) 50
水流量 (l/h) 450 - 900
工作压力 (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
最高温度（进水12°C） (°C) min. 80 - max. 155
连接线 (kW) 6,4
燃油消耗时，节能高效 (kg/h) 4,6
电源线 (m) 5
燃油箱 (l) 25
重量（含附件） (kg) 158
重量（含包装） (kg) 170
尺寸(长x宽x高) (mm) 1330 x 750 x 1060

Scope of supply

  • 喷枪: EASY!Force Advanced
  • 高压管长度: 10 m
  • 高压管种类: 长使用寿命
  • 喷枪: 1050 mm
  • 电动喷头
  • 伺服控制

设备

  • 清洁剂功能: 20 + 10升清洁剂箱
  • 防扭曲
  • 洗涤剂、除垢剂和燃油箱
  • 控制板及指示灯
  • 压力开关控制
  • 极性转换插头（3相）
  • 电子服务控制，带LED显示
  • 2个清洁剂箱
  • 干运行停止
高压清洗机 HDS 9/18-4 M
高压清洗机 HDS 9/18-4 M
高压清洗机 HDS 9/18-4 M
高压清洗机 HDS 9/18-4 M
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应用领域
  • 车辆清洗
  • 设备和机器清洗
  • 车间清洗
  • 清洗户外区域
  • 服务站清洗
  • 房屋立面清洗
  • 游泳池清洗
  • 体育设施清洗
  • 生产工艺中的清洗
  • 清洗生产设备
附件
清洁剂
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