新式中高级热水高压清洗机，具有6个主要特征。1.环保新ECO模式，更高的效率，服务开关用于控制水硬度、涡轮风机、精确清洁剂计量，经过优化的燃炉技术以及高效率泵。2.用户友好通过中心整齐布置的控制面板来实现，设计用于可视操作，喷枪支架，LED显示，集成式低摩擦高压管卷轴（容纳20米软管），可旋转180°，以及其它特征。3.清洁性能，喷嘴技术、陶瓷活塞、涡轮风机以及加大的泵效率，确保高效清洁。针对具体应用对附件进行了优化，特别满足客户的要求。4.机动性机动性概念体现在两个脚轮，大橡胶轮胎车轮，人体工程学柄，叉车搬运提升点，系索环以及凹踏面，用于倾斜机器，并确保更大操纵性。5.可靠性通过烟气监测，防腐性能，曲硬性，结实的底盘，机器保护系统，3活塞轴流泵及陶瓷活塞，耐热烟气出口等等保证。6.服务友好易于够到需要维修的各部件，设置服务开关用于随时调用操作数据以排除故障。