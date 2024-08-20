高压清洗机 HDS 12/18-4 S
我们的新型中级和超级型热水高压清洗机，不仅可以完成清洁作业，还特别结实，操作简单。Kärcher独特的新ECO模式。当机器设置到此模式时，可在大部分经济温度范围内自动操作。这样不仅节省运行成本，并且环保。
新式中高级热水高压清洗机，具有6个主要特征。1.环保新ECO模式，更高的效率，服务开关用于控制水硬度、涡轮风机、精确清洁剂计量，经过优化的燃炉技术以及高效率泵。2.用户友好通过中心整齐布置的控制面板来实现，设计用于可视操作，喷枪支架，LED显示，集成式低摩擦高压管卷轴（容纳20米软管），可旋转180°，以及其它特征。3.清洁性能，喷嘴技术、陶瓷活塞、涡轮风机以及加大的泵效率，确保高效清洁。针对具体应用对附件进行了优化，特别满足客户的要求。4.机动性机动性概念体现在两个脚轮，大橡胶轮胎车轮，人体工程学柄，叉车搬运提升点，系索环以及凹踏面，用于倾斜机器，并确保更大操纵性。5.可靠性通过烟气监测，防腐性能，曲硬性，结实的底盘，机器保护系统，3活塞轴流泵及陶瓷活塞，耐热烟气出口等等保证。6.服务友好易于够到需要维修的各部件，设置服务开关用于随时调用操作数据以排除故障。
特点和好处
高效
- 在生态模式下，机器在更经济的温度范围内（60°C）运行，采用全部流量。
- 燃烧器循环经过优化，与满负荷运行相比，燃料消耗降低。
可靠
- 采用软性缓冲系统（SDS），可以抵消高压系统中的振动和压力冲击。
- 大，易取的细过滤器用于保护水泵避免水中脏颗粒
- 可以显示工作时间和服务间隔数据。
高效率
- 高效，经过反复测试验证的燃烧器技术
- 4极电机和3活塞轴流泵
存放
- 为存放清洁剂，手套和工具设计了更大空间
- 左利手用户和右利手用户均便于操作，非常适合双喷管运行。
清洁剂供给装置
- 采用精确投加阀门，确保降低消耗量。
- 1号和2号清洗剂箱便于切换。
- 在0位置下，自动进行冲洗。
省时省力：EASY!Force高压喷枪和EASY!Lock速卸锁扣。
- 最后 - 使用时不费力：EASY!Force高压喷枪。
- EASY!Lock速卸锁扣: 耐用且坚固。更换速度比螺丝快5倍。
技术说明
技术数据
|电流相数(相) (Ph)
|3
|电压 (V)
|400
|频率 (Hz)
|50
|水流量 (l/h)
|600 - 1200
|工作压力 (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|最高温度（进水12°C） (°C)
|min. 80 - max. 155
|燃油消耗时，节能高效 (kg/h)
|6,2
|连接线 (kW)
|8,4
|电源线 (m)
|5
|燃油箱 (l)
|25
|重量（含附件） (kg)
|178
|重量（含包装） (kg)
|190
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- 喷枪: EASY!Force Advanced
- 高压管长度: 10 m
- 高压管种类: 长使用寿命
- 高压管规格: DN 8,400 bar
- 喷枪: 1050 mm
- 电动喷头
- 伺服控制
设备
- 压力开关控制
- 可选两用枪杆操作
- 极性转换插头（3相）
- 软阻尼系统
- 电子服务控制，带LED显示
- 2个清洁剂箱
- 干运行停止
应用领域
- 车辆清洗
- 设备和机器清洗
- 车间清洗
- 清洗户外区域
- 服务站清洗
- 房屋立面清洗
- 游泳池清洗
- 体育设施清洗
- 生产工艺中的清洗
- 清洗生产设备