高压清洗机 HDS 13/20-4 S

我们新一代的中型和超级热水高压清洗机不仅能完成清洁工作，而且还非常坚固耐用并易于操作。新的ECO模式属于Kärcher的特有功能，使其真正变得优异。当机器设置为该模式时，它在大多数经济型的温度范围内能自动工作。它不仅能节省运行成本，还能保护环境。

新一代中级和超级热水高压清洗机具有6大令人信服的功能特点。 1. 环保 具有高效率的新ECO模式、可控制水质硬度的维修开关、涡轮风机、精密的清洁剂剂量、优良的锅炉技术以及高效率水泵。 2. 用户界面友好 居中位置、布局清晰、且便于直观操控的控制面板，喷枪支架、LED显示屏、可卷绕20米软管以及能180°旋转的集成式低摩擦力软管卷轴。 3. 清洁性能 依托创新的喷嘴技术、陶瓷活塞、涡轮风机和高效水泵的高能效清洁附件针对具体应用优化，准确贴合客户需求。 4. 移动性 移动性理念体现在两个脚轮、大直径橡胶轮、符合人体工程学的手柄、支持叉车搬运的吊装点、系索环以及用于倾斜设备的凹陷轮胎面，可确保更大的机动性。 5. 可靠性 保障措施包括燃气监控，耐腐蚀、抗弯曲、坚固耐用的底盘，机器保护系统，含陶瓷活塞的三活塞轴向水泵，耐热烟气出口等。 6. 服务友好型 容易检修所有需要维修的部件以及支持随时调用操作数据以便排除故障的维修开关。

特点和好处
在生态模式下，机器在更经济的温度范围内（60°C）运行，采用全部流量。 燃烧器循环经过优化，与满负荷运行相比，燃料消耗降低。
采用软性缓冲系统（SDS），可以抵消高压系统中的振动和压力冲击。 大，易取的细过滤器用于保护水泵避免水中脏颗粒 可以显示工作时间和服务间隔数据。
高效，经过反复测试验证的燃烧器技术 4极电机和3活塞轴流泵 水冷电机为了高水平的性能和耐用性
存放
  • 为存放清洁剂，手套和工具设计了更大空间
  • 左利手用户和右利手用户均便于操作，非常适合双喷管运行。
清洁剂供给装置
  • 采用精确投加阀门，确保降低消耗量。
  • 1号和2号清洗剂箱便于切换。
  • 在0位置下，自动进行冲洗。
省时省力：EASY!Force高压喷枪和EASY!Lock速卸锁扣。
  • 最后 - 使用时不费力：EASY!Force高压喷枪。
  • EASY!Lock速卸锁扣: 耐用且坚固。更换速度比螺丝快5倍。
技术说明

技术数据

电流相数(相) (Ph) 3
电压 (V) 400
频率 (Hz) 50
水流量 (l/h) 600 - 1300
工作压力 (bar/MPa) 30 - 200 / 3 - 20
最高温度（进水12°C） (°C) min. 80 - max. 155
燃油消耗时，节能高效 (kg/h) 6,6
连接线 (kW) 9,3
电源线 (m) 5
燃油箱 (l) 25
重量（含附件） (kg) 188,5
重量（含包装） (kg) 200,5
尺寸(长x宽x高) (mm) 1330 x 750 x 1060

Scope of supply

  • 喷枪: EASY!Force Advanced
  • 高压管长度: 10 m
  • 高压管种类: 长使用寿命
  • 喷枪: 1050 mm
  • 电动喷头
  • 伺服控制

设备

  • 压力开关控制
  • 可选两用枪杆操作
  • 极性转换插头（3相）
  • 软阻尼系统
  • 电子服务控制，带LED显示
  • 2个清洁剂箱
  • 干运行停止
应用领域
  • 车辆清洗
  • 设备和机器清洗
  • 车间清洗
  • 清洗户外区域
  • 服务站清洗
  • 房屋立面清洗
  • 游泳池清洗
  • 体育设施清洗
  • 生产工艺中的清洗
  • 清洗生产设备
