新一代中级和超级热水高压清洗机具有6大令人信服的功能特点。 1. 环保 具有高效率的新ECO模式、可控制水质硬度的维修开关、涡轮风机、精密的清洁剂剂量、优良的锅炉技术以及高效率水泵。 2. 用户界面友好 居中位置、布局清晰、且便于直观操控的控制面板，喷枪支架、LED显示屏、可卷绕20米软管以及能180°旋转的集成式低摩擦力软管卷轴。 3. 清洁性能 依托创新的喷嘴技术、陶瓷活塞、涡轮风机和高效水泵的高能效清洁附件针对具体应用优化，准确贴合客户需求。 4. 移动性 移动性理念体现在两个脚轮、大直径橡胶轮、符合人体工程学的手柄、支持叉车搬运的吊装点、系索环以及用于倾斜设备的凹陷轮胎面，可确保更大的机动性。 5. 可靠性 保障措施包括燃气监控，耐腐蚀、抗弯曲、坚固耐用的底盘，机器保护系统，含陶瓷活塞的三活塞轴向水泵，耐热烟气出口等。 6. 服务友好型 容易检修所有需要维修的部件以及支持随时调用操作数据以便排除故障的维修开关。