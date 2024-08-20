超高压清洗机 HD 13/35 -4 Classic *CN

特点和好处
高性能曲轴泵
  • 可靠耐用的Kärcher高性能曲轴泵，确保了更佳压力。
低水位断流器
  • 防止泵干运行
可靠耐用
  • 使用寿命长，维护工作量小，成本低。适合于工业用途。
技术说明

技术数据

工作压力 (bar/MPa) 100 - max. 350 / 10 - 35
水流量 (l/h) 500 - 1300
进水温度 (°C) max. 60
燃料 电子
功率额定值 (kW) 15
电流相数(相) (Ph) 3
电压 (V) 400
频率 (Hz) 50
重量（含附件） (kg) 230
重量（含包装） (kg) 239
尺寸(长x宽x高) (mm) 1110 x 800 x 950

Scope of supply

  • 喷枪: 工业扳机
  • 不锈钢喷杆: 700 mm
  • 扁平喷射喷嘴

设备

  • 高压管长度: 10 m
  • 高压管种类: 重型
  • 水过滤
  • 安全闸门
  • 工作小时计数器
超高压清洗机 HD 13/35 -4 Classic *CN
超高压清洗机 HD 13/35 -4 Classic *CN
应用领域
  • 清洁铸模和铸造工具
  • 清洁发电机、涡轮机、开关柜和热交换器
  • 管道清洗
附件
Created with AI (artificial intelligence)

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