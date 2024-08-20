超高压清洗机 HD 13/35 -4 Classic *CN
特点和好处
高性能曲轴泵
- 可靠耐用的Kärcher高性能曲轴泵，确保了更佳压力。
低水位断流器
- 防止泵干运行
可靠耐用
- 使用寿命长，维护工作量小，成本低。适合于工业用途。
技术说明
技术数据
|工作压力 (bar/MPa)
|100 - max. 350 / 10 - 35
|水流量 (l/h)
|500 - 1300
|进水温度 (°C)
|max. 60
|燃料
|电子
|功率额定值 (kW)
|15
|电流相数(相) (Ph)
|3
|电压 (V)
|400
|频率 (Hz)
|50
|重量（含附件） (kg)
|230
|重量（含包装） (kg)
|239
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|1110 x 800 x 950
Scope of supply
- 喷枪: 工业扳机
- 不锈钢喷杆: 700 mm
- 扁平喷射喷嘴
设备
- 高压管长度: 10 m
- 高压管种类: 重型
- 水过滤
- 安全闸门
- 工作小时计数器
应用领域
- 清洁铸模和铸造工具
- 清洁发电机、涡轮机、开关柜和热交换器
- 管道清洗