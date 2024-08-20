耐用，坚固，可移动的卡赫三电机中级工业真空吸尘器IVM 60/36-3，应用于工业环境中清洁精细和粗糙固体材料。标配的三个电机都可以单独控制。M级过滤器清洗方便且简易。过滤器的清洗延长了它的使用寿命，从而减少了维护投入。IVM 60/36-3 的机身和尘箱由耐酸不锈钢制成，而外壳则由耐酸钢制成，并配有大轮子，便于运输。