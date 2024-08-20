工业吸尘器 IVM 60/36-3

配置了三电机，M级粉尘过滤器的中级工业吸尘器IVM 60/36-3，广泛应用于精细和粗固体材料的工业领域中。

耐用，坚固，可移动的卡赫三电机中级工业真空吸尘器IVM 60/36-3，应用于工业环境中清洁精细和粗糙固体材料。标配的三个电机都可以单独控制。M级过滤器清洗方便且简易。过滤器的清洗延长了它的使用寿命，从而减少了维护投入。IVM 60/36-3 的机身和尘箱由耐酸不锈钢制成，而外壳则由耐酸钢制成，并配有大轮子，便于运输。

特点和好处
配有三个电机
技术说明

技术数据

电流相数(相) (Ph) 1
电压 (V) 220 / 240
频率 (Hz) 50 / 60
空气流量 (l/s/m³/h) 221 / 799
真空度 (mbar/kPa) 254 / 25,4
水箱容积 (l) 60
Rated input power (kW) 3,6
真空式 电子
连接头标称直径 ID 70
附件标称直径 ID 70 ID 50 ID 40
声压级 (dB(A)) 79
主过滤器吸尘级别 M
重量,不含附件 (kg) 68
重量（含包装） (kg) 71,8
尺寸(长x宽x高) (mm) 1020 x 680 x 1490

设备

  • 机器随附的附件: 否
视频

附件