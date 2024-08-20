工业吸尘器 IVM 60/36-3
配置了三电机，M级粉尘过滤器的中级工业吸尘器IVM 60/36-3，广泛应用于精细和粗固体材料的工业领域中。
耐用，坚固，可移动的卡赫三电机中级工业真空吸尘器IVM 60/36-3，应用于工业环境中清洁精细和粗糙固体材料。标配的三个电机都可以单独控制。M级过滤器清洗方便且简易。过滤器的清洗延长了它的使用寿命，从而减少了维护投入。IVM 60/36-3 的机身和尘箱由耐酸不锈钢制成，而外壳则由耐酸钢制成，并配有大轮子，便于运输。
配有三个电机
|电流相数(相) (Ph)
|1
|电压 (V)
|220 / 240
|频率 (Hz)
|50 / 60
|空气流量 (l/s/m³/h)
|221 / 799
|真空度 (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|水箱容积 (l)
|60
|Rated input power (kW)
|3,6
|真空式
|电子
|连接头标称直径
|ID 70
|附件标称直径
|ID 70 ID 50 ID 40
|声压级 (dB(A))
|79
|主过滤器吸尘级别
|M
|重量,不含附件 (kg)
|68
|重量（含包装） (kg)
|71,8
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|1020 x 680 x 1490
- 机器随附的附件: 否
