服务站
确保服务站清洁干净。现代服务站的业务经营已经发生了巨大变化，它从只销售燃料已变为提供各种其它服务，包括购物在内，经常24小时经营，并通过简易餐饮店提供新鲜的食物，还提供洗车服务。这些特别的服务需要特别的清洗和护理服务，从而才会有回头客。Kärcher可以为所有这些领域提供合适的解决方案，满足服务站的各种清洗需求，是您正确的合作伙伴。在以下页面查看Kärcher的广泛产品。
更干净整洁：更高的营业额
现代服务站已经成为一种服务中心，在当地商店停止营业的时候，人们可以到这里获得服务。这些店铺是重要的税收来源，需要特别地呵护。Kärcher丰富的专业技术能够帮您应对店铺中的各种清洁挑战：无论是清洗高人流量区域的地板，卫生地清除面包店的食物污垢，或者清洗卫生设施和办公区域。
快速干燥
高人流量会导致地面快速变脏，必须对每个角落和缝隙进行清洗。Kärcher可以为店铺、办公区域和卫生设施的地面提供速干解决方案，从而防止滑倒的风险。
确保卫生
面包店必须采用食品行业要求的高标准进行清洗。Kärcher能够确保优秀的卫生清洁效果。为了确保能够一直为客户提供服务，清洁工作必须纳入正常工作流程。
容易的真空吸入清洗
因为冷链和冷冻链不能被打断，Kärcher提供了强大的解决方案，它可以在冷冻设备开启的情况下吸除其中的融水和液体。
让加油站的加油处清洁
第一印象非常关键。特别是在加油站的加油处，这是客户在加油时首先接触的地方。Kärcher可以让您的加油站一尘不染。我们强大的设备可以卫生地清洗加油泵，保持车道上没有油脂污垢，并防止路面湿滑，确保设施的干净整洁。这意味着客户将一次又一次地来到您的加油站加油。
无油脂污垢的车道
加油处的油液痕迹和烟尘污垢经常比较危险。Kärcher推荐使用地面清洗机配合高压清洗机清除大面积的污垢。
经常性清洗系统
使用电动高压清洗机，您可以安全且高效地清洗加油泵、标志和垃圾箱。
毫不费力地清洗大面积区域
不管是树叶、路面灰尘还是碎石：Kärcher提供了创新的清扫解决方案，可用于清扫大面积区域。例如，高效的簸箕原理可减少清扫工作并将扬尘减小。
保持整洁的洗车处
Kärcher可以让您能够干净地清洗洗车处并能够实现设施的保值，因为清洗过程中并未使用对地砖有伤害的氢氟酸。此外，清洁剂的成分也确保了没有有害化学品混入生活用水。
为客户提供一流的服务：洗车。
在洗车方面，一尘不染的清洗效果是更重要的。对于Kärcher来说，这不仅意味着要为客户提供更好的清洁效果，而且要为加油站运营商的您提供更好的销售结果。Kärcher为洗车行业设定了标杆，可以满足客户的各种需求：从节约空间的单站式真空吸尘器，到专业的龙门式洗车台，我们的广泛产品无所不含。
高质量并具有成本效益地洗车
在为加油站配备温和的洗车系统时，您是否希望寻找一种投资成本低且总体运营成本具有竞争力的自动化洗车台？Kärcher龙门式洗车台提供多种性能等级和颜色类型，可以根据您的加油站的设计和类型进行调整。龙门式洗车台与自助式真空清洗的组合还可以为您的客户提供全系列的洗车服务，既包含外部清洗，又包括内饰清洗。
利润高的自助式服务解决方案
高压清洗技术的发明者Kärcher提供了配备新技术的自助式洗车系统：水软化和渗透系统确保了一尘不染和长久的清洗效果，而干燥泡沫可以用更少的水实现密集的洗车任务。
内饰清洗可作为增值服务
Kärcher提供了特别研发的自助式真空吸尘器，可以温和及强力地清洗所有内饰。因此，它们是理想的额外收入来源。
通过销售和租赁扩展您的业务
加油站的核心业务已经从仅仅售油转变为提供广泛的服务。这就是为什么在竞争激烈的加油站市场上增值服务是一个重要的竞争优势的原因，这些增值服务包括向个人提供专业清洗设备租赁服务、销售清洁剂以及其它清洗服务。通过广泛的产品和广受认可的清洁质量，Kärcher能够帮助您找到业务增长的道路，增加您的营业额。
市场合作伙伴
立刻获取出色的建议：Kärcher通过视频、营销材料、以及专家帮助为您的业务提供广泛的促销支持。
更好的质量
经过测试证明：在各种测试中所表现的优异性能已经充分证明了我们所有设备的卓越质量。全球数以百万计的满意客户充分证明了可靠的清洁性能和更佳的客户服务。这可以为您的业务留下积极的印象。
通过培训提供更好的客户服务
如果您能够深度解答客户的疑问，那么您的销售业绩也一定能够提高。这就是Kärcher为什么在Kärcher学院提供培训课程的原因，在这里您可以学习到使用清洁剂的实用技巧，并了解怎样顺利地使用所有系统的专家建议。