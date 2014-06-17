CFD气流优化抽吸系统

归功于CFD优化的吸尘风道和在料斗内的稳定气流，和车辆始终保持最佳的吸入功率和高效率。同时，直行吸管让堵塞的风险降到最低。

优化后的轻型涡轮机放置在料斗下方，因此降低噪音和振动。