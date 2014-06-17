市政环卫
更大地发挥设备的能力 - 全年。Karcher市政设备的功率从26马力到84马力不等，能够为每种用途提供卓越的动力。它们拥有高效清洁效果和坚固耐用性并且应用领域几乎不受限制。此外，通过特殊的附件还能够最大限度地利用机具运载装置的能力，使之成为适用于广泛应用的更佳解决方案。这些附件是通过与享有声誉的附件制造商合作专门开发的产品。领先的专业技术和各种应用的结合可以更大限度地利用设备，实现更高的效率。
适用于多种地面
Karcher市政扫地机在任何地方都具有非同一般的表现：适用于清扫大面积区域、难以处理的地面、道路、小道、停车场、草地以及用于冬季服务。这些坚固耐用的设备配合各种附件为各种应用提供了解决方案，拥有最佳的动力，操作性和效率。它能够让您的设备投资高效运营多年并达到保值的目的。
通过第三边刷实现更灵活、更好的清扫性能
除了标准双刷外，还具有独特的第三边刷设计。通过该第三刷机械臂的上下高度升降、左右横向移动、倾斜角度调整，不仅可以扩展清扫宽度至2米以上，更可形成交叉立体式清扫，实现道路和马路牙子的同步分层清扫，对公园长椅等障碍物下方的区域、不规则边缘（如花坛）也更加简单灵活。
吸力掌控在您的手中
约5米长的手动软管（直径100mm）可在车辆无法到达的场所（比如绿化带）抽吸垃圾，扩展车辆工作半径。
CFD气流优化抽吸系统
归功于CFD优化的吸尘风道和在料斗内的稳定气流，和车辆始终保持最佳的吸入功率和高效率。同时，直行吸管让堵塞的风险降到最低。
优化后的轻型涡轮机放置在料斗下方，因此降低噪音和振动。
全自动液压系统倒尘
通过超过1.5米高的液压式尘箱提升装置，料斗中的灰尘和污垢可以被快速彻底地直接排放至垃圾箱内。
杂草清扫刷
一种特别适用于清除顽固杂草的解决方案，具有始终如一的清扫性能。它可以旋转至两侧。刷臂按照需要还可以移动至扶手上。
液体污垢清扫专家
Karcher特别擅长清扫湿区。作为市场先行者，Karcher丰富的经验在这个领域大展拳脚，并且与专业供应商进行紧密合作，开发了全系列用水附件：用于清洗运动场和道路等地面，采用高压点清洗，以及为树木和绿地浇水等。
紧凑的清洗系统
设计用于清洗运动场和小型停车场。也可用于在冬季喷洒盐水。
中型清洗系统
通过最长可调节至2.2米的喷杆，它可用于清洗道路和更大面积的地面。
车载高压清洗机
车载的高压清洗机可以用于车辆自身日常清洗以及局部区域或垃圾桶等的冷水冲洗。
大功率，大容量
用于清洗道路和大面积地面的终极解决方案。
带有手动喷枪的灌溉系统
手动喷枪可用于单独灌溉花圃和难以接触区域的边界。
带有软管的高压清洗机
理想适用于点清洗，如公交站台、箱子等。配合清洗或灌溉系统使用特别有效。
液压系统的灌溉臂
适用于城市绿化带的理想系统。喷枪可选配不同的附件：洒水器和点喷射装置。
扫地，割草，清除。全年使用。
Karcher市政设备不仅仅能够专业地执行清扫任务。这些机具运载装置可以全年使用，它是与司机紧密合作开发的产品。这是它们在不同的清扫条件下都具有能力和效率的重要基础：从清扫任务到绿化带维护和冬季服务。
带有容器的割草设备 - 独特的系统
可以立刻从扫地设备转变为割草设备。只需简单地将清扫系统更换为割草机即可。采用真空吸嘴将割下的草吸入清扫容器。清扫容器可用作装草容器。
带有大容器的割草设备
更大的割草宽度，适用于在大面积区域更快地工作。
带有中型容器的割草设备
适用于停车场等大面积区域，还带有侧面排卸装置。
联合旋转割草机
旋转割草机配备了三刀片系统、后置排卸装置以及液压式割草高度调节装置。
大型甩刀式割草机
采用轴向柱塞液压马达提供大功率。标准配置的杯式刀片用于实现特别干净利落的割草功能。它还适用于高草和不受控制的草地生长。
整篱剪 - 机具运载装置上的机具运载装置
伸出臂上可安装不同的附件，包括整篱剪、甩刀式割草机和修枝剪等。
延长的甩刀式割草机
为了清除道路两旁的绿色植被，延长的甩刀式割草机可延伸至两侧3.5m的位置。
紧凑型甩刀式割草机
采用轴向柱塞液压马达提供大功率。它还适用于高草和不受控制的草地生长。
战胜冰雪的冷冻专家
我们所有的市政机具运载装置都采用了四轮驱动。MIC 45和MIC 84采用了自动牵引力控制系统，在冰雪环境下具有更好的牵引力，特别适用于冬季服务。这让设备能够安全地发挥全部能力。协调的Karcher附件套件与设备构成了无与伦比的组合。
前置扫雪，冬季作业
可用于扫除100mm厚的积雪，可左右调节方向。
轻型扬雪附件
配备了一个液压式旋转喷洒槽，能够通过液压方式调节掷雪距离。
筒仓填料
半悬挂式撒布器能够从粗砂筒仓进行填料工作。这种填料方式提高了快速作业能力。
半悬挂式喷洒器
这种喷洒器拥有600升的容量，拥有用于大量喷洒任务的路径依赖控制功能，并且喷洒宽度大，还具有启停功能。不锈钢容器。用于撒盐或摊铺砂石的双仓系统还可以按照需求进行混合和连通。
扫雪机 - 重型
工作宽度为1600mm的扫雪机，适用于清扫严重积雪。扫雪能力可在0-120升/分钟之间调节。排雪槽可在两侧旋转。掷雪距离最大可调节至25米。
撒布系统（防止路面结冰）
盘式撒布器或滚筒式撒布器可选。粗砂砾可装载至液压驱动的装载台上，然后倾斜倒入滚筒喷洒器。
•盘式喷洒器：用于更大面积区域
•滚筒式喷洒器：用于小路
胎链，实现了更佳的抓地力
胎链让窄轮胎提供了更好的牵引力，提高在冬季雪地作业的安全性。
推雪板
V型和直板型推雪板可选，可迅速将积雪推至路旁，开辟道路。
适用于多种任务的解决方案。
特殊的任务需要特殊的设备。通过与专业的合作伙伴合作，Karcher能够为几乎所有应用提供合适的附件。如果大量的标准产品无法满足您的需求，我们还可以随时为您特别开发定制化的产品。
托盘叉车 - MIC 84
前端装载机上可安装铁铲以代替托盘叉车（最大装载能力为1000 kg）。每次铲运的最大重量为1000 kg。
拖车接头
拖车接头让MIC 45成为一种通用的牵引车。
杂草清扫刷
非常坚固耐用的刷子，适用于清除路旁杂草的高强度任务。
带铁铲的前端装载机
运输铁铲理想适用于搬运石头、沙子、树皮覆盖物等物料。它可以在10分钟之内容易地安装在运载车辆上或从运载车辆上拆下。每个铁铲的承载能力高达650 kg。
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