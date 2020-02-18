工具

从小型市政车辆到大型运输工具：一年四季的日常使用中，无论是花园维护还是冬季服务，德国卡赫市政机械的结实耐用都给人留下了深刻印象。这多亏了卡赫与著名工具制造商的紧密合作，同时，我们的机器与他们的产品在很大程度上具有兼容性。此外，我们还提供一系列智能和高性能的工具，如用于移动和自动化高压清洗、除草或灌溉等方面。

WRS 200

    用途广泛

    除草是一项季节性的工作，好在您的设备除了除草外还能做许多其他的工作。安装在德国卡赫装置载体上的WRS200,不需要任何外部电源或水供应,也可以正常工作。这意味着在偏远地区您也可以使用它。

    自动除石灰质系统

    连续脱钙是保护燃烧器不发生煅烧的理想方法。工商业高压机器保护器RM 110清洁剂已被证明可以延长燃烧器的使用寿命。清洁剂自动加量，准确可靠，而且节省了操作时间。

    快速操作准备

    在不到两分钟的时间内，105千瓦的燃烧器将水加热到最高工作温度98°C。虽然输出如此巨大，燃烧器工作却极其经济、有效。燃料消耗仅为每小时6~8升。

    重心低

    WRS通过一个耦合三角市政装备连接到我们的MIC42、MIC50或MIC70的载体或MC 130的后方。水箱的容积可高达800升，安装在拉杆的后方，确保了车辆的低重心。这意味着更大的安全性和行驶舒适性。

    设计紧凑

    WRS 200设计是如此的紧凑，以致于它一点也没有增加车辆的宽度。即使在转弯的时候，车的后部仍然可以从外视镜中看到。车辆的机动性完全没有受到损害，被卡在障碍物上的风险也降低了。这意味着，它甚至可以轻松地在倾斜空间中使用。

    操作：简单、合乎逻辑、安全

    一个完美的操作理念必须尽可能的简单、合乎逻辑，并且从一开始就能排除操作错误和操作风险。这就是我们将WRS上的操作和维护分开的原因。在机器的左手边,你会找到所有维护和售后维修所需要的信息。在右手边，你会看到温度设置和压力控制的控制元件，以及燃烧器的开关。操作者总是可以在路边或人行道上安全地控制这些功能。在驾驶室，我们这个操作系统不需要一个单独的显示屏，所有必需的信息都可以直接进入司机的视野。

    专业高压清洗

    高压清洗在市政部门的很多方面都有应用，从清洗车辆、建筑工地，到清除墙上和公园长椅上的涂鸦。水压可高达200巴，水温可达98°C和一个800升的水箱，WRS 200有能力和耐力为许多应用提供服务。
    WRS 200 Professionelle Hochdruckreinigung

    绿色区域维护

    在温暖的季节里，花坛、树木和灌木需要大量的水。如果一段时间没有下雨或者很少下雨， WRS 200在冷水低压操作下，可以用手喷枪直接轻松地给迫切需要水的植物浇灌。
    WRS 200 Grünpflege

    清除口香糖

    清除沥青、铺路板和鹅卵石等硬面上的口香糖，曾是一项艰巨、耗时和昂贵的任务。有了WRS 200，你可以在极短的时间内轻松快速地清除口香糖污渍。
    WRS 200 Entfernung von Kaugummiresten
    Created with AI (artificial intelligence)

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