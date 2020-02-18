操作：简单、合乎逻辑、安全

一个完美的操作理念必须尽可能的简单、合乎逻辑，并且从一开始就能排除操作错误和操作风险。这就是我们将WRS上的操作和维护分开的原因。在机器的左手边,你会找到所有维护和售后维修所需要的信息。在右手边，你会看到温度设置和压力控制的控制元件，以及燃烧器的开关。操作者总是可以在路边或人行道上安全地控制这些功能。在驾驶室，我们这个操作系统不需要一个单独的显示屏，所有必需的信息都可以直接进入司机的视野。