KFT 卡赫前景科技
野外饮用水保障，生化核污染净化方案，保障人民的生命安全。
CBRN（生化核辐射）防护系统
Kärcher Futuretech GmbH (KFT) 是隶属于Alfred Kärcher GmbH & Co KG 的子公司，是全球高压清洗机制造商以及清洗设备领域的领先企业，目前在CBRN防护重要领域的国际市场上处于领先位置。该领先地位的获得要归功于精心设计、基于整体概念和卓越技术的创新解决方案，它不仅代表了更先进的技术，而且还代表了公认的NBC（核生化）防护专家的扎实专业知识和丰富的实践经验。公司在CBRN 防护系统领域以及移动式水净化领域和野外营地系统领域中致力于关注致命问题的专业解决方案，以保护健康和生命，并确保人员和任务部队在困难条件下的基本需求。
供水——从水源到可供饮用
人类需要水 – 它是生命的源泉。
饮用水是每个人的基本生存要素之一。两三天喝不到水，就意味着人的生命受到威胁。为此，联合国(UN) 大会将饮用清洁水定为基本人权。尽管我们的星球表面75 % 被水覆盖，但其中只有约3 % 的淡水。而淡水中，不进行事前处理就能直接饮用的水更是少之又少。饮用水代表即使长期存放，也不含致病或有毒或损害健康的污染物的水。如果您需要移动供水设备，Futuretech 将是理想之选！Futuretech 秉持“从源头到水消耗”的理念，坚持一切只为可靠供应饮用水。
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