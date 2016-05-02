KFT 卡赫前景科技

CBRN（生化核辐射）防护系统

Kärcher Futuretech GmbH (KFT) 是隶属于Alfred Kärcher GmbH & Co KG 的子公司，是全球高压清洗机制造商以及清洗设备领域的领先企业，目前在CBRN防护重要领域的国际市场上处于领先位置。该领先地位的获得要归功于精心设计、基于整体概念和卓越技术的创新解决方案，它不仅代表了更先进的技术，而且还代表了公认的NBC（核生化）防护专家的扎实专业知识和丰富的实践经验。公司在CBRN 防护系统领域以及移动式水净化领域和野外营地系统领域中致力于关注致命问题的专业解决方案，以保护健康和生命，并确保人员和任务部队在困难条件下的基本需求。

