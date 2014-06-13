公共服务

美好的成功前景。 教育是面向未来的重要原材料。教育和培训的质量日益决定了一个国家和每个人的竞争力和总体繁荣。因此，在教育设施及其运营方面，政府和社会投入了大量的金钱。为了保护这些投资并形成一个积极的学习环境，这些设施需要使用专业的清洁技术进行持续的维护。Kärcher系统为公共教育设施的任何清洁任务提供了令人信服的解决方案：精选的设备、附件和清洁剂。创新的技术、低能耗以及耐久性让这些产品工程强大、高效且具有成本效益。