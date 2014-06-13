公共服务
美好的成功前景。 教育是面向未来的重要原材料。教育和培训的质量日益决定了一个国家和每个人的竞争力和总体繁荣。因此，在教育设施及其运营方面，政府和社会投入了大量的金钱。为了保护这些投资并形成一个积极的学习环境，这些设施需要使用专业的清洁技术进行持续的维护。Kärcher系统为公共教育设施的任何清洁任务提供了令人信服的解决方案：精选的设备、附件和清洁剂。创新的技术、低能耗以及耐久性让这些产品工程强大、高效且具有成本效益。
轻松地实现清洁的效果
用尽可能少的努力获得尽可能多的成果是人类的天性。这就是要不断地追求更高的效率。无烟煤颜色的新型Kärcher专业用途设备充分展现了如今的清洁技术可以达到何等的效率。这种引人注目的设备颜色是这一代专业清洁设备的符号。一种设备即可清洁公共区域表面、走廊和房间。用于容易地移动 - 甚至在楼梯上。适用于在清洗之后需要即刻使用的表面。
快速清洗地毯
当没有足够的时间干燥或深度清洗地毯时：由BRC 45/45 C地毯清洗机和iCapsol RM 768清洁剂组成的Kärcher系统可以温和地深度清洗地毯，并能够迅速使其干燥。
理想的适用于清洗入口
有效地清洁道路灰尘，易于操作，快速干燥，耗水量低。带有智能按键系统和易操作先进操作概念的Kärcher B 60 W系列产品为操作员、设备和工作区域提供了空前的安全性和保护。为了更佳地利用能源，刷头的接触压力可以被容易地设置在五种不同的模式以满足每种应用的需求。
非常安静
T 15/1真空吸尘器的噪音水平只有59 dB (A)，在其同级别产品是更为低噪音的真空吸尘器，理想适用于对噪音敏感的区域。T 15/1真空吸尘器还能够非常高效、深度地清除污垢。
为清晰的思想提供清洁的空间
积极的学习环境对于老师和学生都非常重要。因为新的想法无法在充满污垢和道路灰尘的环境中萌发。在舒适的环境下，学生的天赋可以开发的更好。为了确保教室、办公室、报告厅和其它频繁使用的房间始终能够保持清洁，专业的保洁员会选择全球市场先行者Kärcher的清洁解决方案。从小型设备到定制化系统解决方案，Kärcher能够为您提供一站式服务，并可以为您提供专业的建议、培训和服务。
无线。灵活。快速
由于采用了电池供电，功能强大的BV 5/1 背负式真空吸尘器可以在有限空间内无电缆且不受限制地使用。
功能强大。持久。通用
BD 50/40 RS可以在短时间内实现大面积清洗性能，并拥有一致的清洗效果。一块充电电池足够清洗2500平米正常污垢水平的地面。紧凑型BD 50/40 RS洗地吸干机最大宽度只有705 mm，甚至可以清洁狭窄的走廊。
用于偶尔使用的即用型设备
无线缆的EB 30/1 锂离子电池型电动扫帚是一种用于快速临时性清洁任务的低噪音电动扫帚。采用了锂离子电池技术，拥有长的电池运行时间：在地毯上的最长运行时间为60分钟，而在硬地板上的最长运行时间为80分钟。包括快速充电器BC 1/1.8 和用于不中断运行的替换电池。
中心，优化
BDS 43/180 C Adv单擦机的水箱（选配）安装在引擎盖的上方，在日常使用中让人印象深刻：因为重心靠近设备的中心，所以提高了接触压力并减少了引导力。通过手柄，用户可以直接拆下带有水位指示的水箱，并在水龙头下向水箱中装满水。两个坚固的椭圆铝棒和符合人体工程学设计的宽手柄确保了操作力、平衡性和省力的使用特点。
任务：卫生解决方案：高效
卫生是您可以拥有的东西，而非仅仅停留在嘴上。体育馆、更衣室和游泳池等设施包含大量有不同卫生要求的关键区域。潮湿的区域，缝隙和大表面每种任务都需要令人印象深刻的清洁解决方案：快速的清洁过程，高清洁性能和低能耗由于采用了专业的水箱容量并能够环保地利用水资源和清洁剂，这些设备一次装水可使用更长的时间。
先进的喷泡系统
Kärcher特别开发的喷泡系统能够环保地清洗和消毒。简单的泡沫装置：生成泡沫的标准解决方案。可配合Karcher HD和HDS设备使用。创新的喷泡装置：双喷枪可进行泡沫喷射，并能够切换至高压状态以生成非常粘附的清洗和消毒泡沫。
让刷头决定
BDP 51/180 C Adv和喷剂是一种清除划痕和薄膜的省时解决方案。特别是在大面积表面上，这种人体工程学设计且对用户友好的双杆型设备可以让操作人员毫无疲倦地使用。
全速前进
时间就是金钱 - 特别是在商业清洗领域。SG 4/4采用了独创的注水系统且非常易于使用，这让它尤为高效。SG 4/4能够特别快速和有效地清除水垢和污垢层。
游泳池：毫不妥协的卫生安全
定期和彻底的清洁工作是实现卫生性的先决条件。通过旋转滚刷，B 40 C/W、B 60 W和B 80 W 洗地吸干机能够深度清洗瓷砖地板，满足用户所需。
卫生。
除了医药领域之外，食品行业的专业卫生性要求比其它任何领域都高。有效实施HACCP食品安全管理体系的大型厨房和食堂对于清洁性有更高的要求。这些高卫生性要求同样适用于与之相邻的房间，如实验室、车间和培训车间，防止细菌的传播。Kärcher系统能够为每种需求提供可靠和高效的解决方案。许多Kärcher清洁设备可安装卫生型过滤器或食品级的行驶轮。
关键：地毯的清洁卫生
CV 60/2干式真空吸尘器非常通用，可适用于任何电梯的清洁工作。这种设备是快速高效清洁多层建筑的解决方案。
食品行业的清洁专家
HD 7/10 CXF是一种不发热的高压清洗机，它是专为卫生和食品领域一般商业用途而专门开发的产品。这种采用食品级的设备能够连续地调节压力和水量，满足了食品行业的高卫生要求。
多功能型产品，快速且高效
BRS 40/1000 C是一种通用型的洗地机，适用于基本和维护性清洗硬地面，也可用于剥脱、结晶、淋洗和抛光。它采用了对旋式滚筒，可以直线前行而不会左右摇摆，非常易于操纵。BRS 40/1000 C的高度只有13.5 cm，是同类产品中更扁平的设备。
恒定的吸力
NT 55/2 Tact² Me I是一种专业的多功能产品，也是更受欢迎的产品。它具有好的移动性，功能强大，结构坚固，并拥有广泛的实用特征。倾斜底盘设计让处置液体和粗糙污垢更容易。
在所有区域都具有很高的清洁性能
户外区域不仅仅要给人留下一个好印象，对基础设施进行全年的维护能够确保日常工作顺利且安全地进行。在道路和小道、多层停车场和绿化区，功能强大且通用的Kärcher扫地机可以大展拳脚：清扫，干或湿污垢。割草。扫树叶。并可用于完成冬季服务。对于其它无数的清洁任务，Kärcher高压清洗机能够提供其它无价的服务：从车辆护理到地板清洁和清除涂鸦。
合适应用场所
多层停车场经常对洗地吸干机有很强的需求：大面积区域、粗糙和顽固的污垢以及陡峭的斜坡。Karcher B 250 R是执行这项任务的合适设备：坚固的钢结构可用于执行高强度任务，并且最大可倾斜15%。它配备了一个大水箱和强劲的电池，可长时间无中断使用。
还能够更容易吗？
紧凑且机动性佳的KM 75/40 W 能够轻松高效地清洗中小面积区域。使用牵引驱动替代人力，同时，强大的吸尘能力还保证了清洁度且没有扬尘。用户可选择强大的汽油机驱动，或选择低噪音的电池驱动方式以便室内使用，并且还可以选配防静电地毯清扫套件。
创新的地面清洗
FRV 30地面清洗刷具有大面积清洗性能，它可以快速地清洗地面且无溅水，能够自动吸干污水。这消除了清洗之后用清水冲洗地面的需要。
性能
MIC 34 C采用了34马力 Kubota柴油发动机，清扫宽度至少可达1400 mm，并拥有500升的容器容量，非常适用于大型清洁任务。选配的第三个侧刷可以将它的清扫宽度延伸至2000 mm。对于角落和沿着路边石清洗的任务来说，选配侧刷是一种无可比拟的组合。
适用于全年使用
MIC 34 C完善了Kärcher市政机具运载装置的范围。这种能够快速转换的系统可以快速地更换附件而无需工具。34马力涡轮增压柴油发动机提供了立刻使用的动力。