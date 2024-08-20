T 14/1 干式吸尘器整合高度控制，大脚开关设计与吸入管存储相结合。杰出的吸力以及无与伦比的性价比。它提供了一个14升的尘箱以及满足客户各种期望的附件。也装备了能够洗涤的主过滤器，这允许在没有滤袋的情况下也能临时工作，同时也保护了电机