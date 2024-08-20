干式真空吸尘器 T 14/1 Classic

T 14/1 干式吸尘器强调在一个紧凑和牢固的设计,同时在使用时低维护成本。为主要目标群体的具体需求而开发，比如物业保洁，酒店，食品和零售

T 14/1 干式吸尘器整合高度控制，大脚开关设计与吸入管存储相结合。杰出的吸力以及无与伦比的性价比。它提供了一个14升的尘箱以及满足客户各种期望的附件。也装备了能够洗涤的主过滤器，这允许在没有滤袋的情况下也能临时工作，同时也保护了电机

特点和好处
干式真空吸尘器 T 14/1 Classic: 便利脚踏开关
便利脚踏开关
无需弯腰：脚踏开关帮助您快速简单的操作
干式真空吸尘器 T 14/1 Classic: 实用的附件存储
实用的附件存储
抽吸管和附件稳妥方便地收纳在机器上，因而它们是时刻待用的
干式真空吸尘器 T 14/1 Classic: 稳妥的电源线贮存箱
稳妥的电源线贮存箱
电源线只需挂在电源线挂钩上。防止在移动过程中被电源线绊倒。
小喷嘴的附件存储仓
  • 由于实用的附件存储，小喷嘴可以直接固定到管子上。通过这种方式，需要时喷嘴始终就在手边
技术说明

技术数据

电流相数(相) (Ph) 1
电压 (V) 220
频率 (Hz) 50 - 60
真空度 (mbar/kPa) 285 / 28,5
空气流量 (l/s) 47
额定性能 (W) 1600
水箱容积 (l) 14
标准标称宽度 ( ) ID 35
电线长度 (m) 7,5
声压级 (dB(A)) 69
重量,不含附件 (kg) 5,3
尺寸(长x宽x高) (mm) 355 x 310 x 466

Scope of supply

  • 吸尘软管长度: 1.7 m
  • 延长杆数量: 1 件
  • 延长杆长度: 480 mm
  • 延长杆材质: 塑料
  • 可切换的地板喷嘴
  • 织物吸头
  • 缝隙刷
  • 集尘袋数量: 1 件
  • 集尘袋材质: 羊毛

设备

  • 垃圾桶材质: 塑料
  • 电源线挂钩
  • 集成附件存储

视频

附件
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

产品推荐
法律信息
工商亮照
联系我们

卡赫贸易（中国）有限公司

常熟高新技术产业开发区东南大道221号

客户服务热线: 400 880 1060
邮箱：Service.Karcher@cn.kaercher.com

扫描二维码，及时获取卡赫中国资讯
社交媒体
© 2026 卡赫贸易（中国）有限公司