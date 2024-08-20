干式真空吸尘器 T 14/1 Classic
T 14/1 干式吸尘器强调在一个紧凑和牢固的设计,同时在使用时低维护成本。为主要目标群体的具体需求而开发，比如物业保洁，酒店，食品和零售
T 14/1 干式吸尘器整合高度控制，大脚开关设计与吸入管存储相结合。杰出的吸力以及无与伦比的性价比。它提供了一个14升的尘箱以及满足客户各种期望的附件。也装备了能够洗涤的主过滤器，这允许在没有滤袋的情况下也能临时工作，同时也保护了电机
特点和好处
便利脚踏开关无需弯腰：脚踏开关帮助您快速简单的操作
实用的附件存储抽吸管和附件稳妥方便地收纳在机器上，因而它们是时刻待用的
稳妥的电源线贮存箱电源线只需挂在电源线挂钩上。防止在移动过程中被电源线绊倒。
小喷嘴的附件存储仓
- 由于实用的附件存储，小喷嘴可以直接固定到管子上。通过这种方式，需要时喷嘴始终就在手边
技术说明
技术数据
|电流相数(相) (Ph)
|1
|电压 (V)
|220
|频率 (Hz)
|50 - 60
|真空度 (mbar/kPa)
|285 / 28,5
|空气流量 (l/s)
|47
|额定性能 (W)
|1600
|水箱容积 (l)
|14
|标准标称宽度 ( )
|ID 35
|电线长度 (m)
|7,5
|声压级 (dB(A))
|69
|重量,不含附件 (kg)
|5,3
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|355 x 310 x 466
Scope of supply
- 吸尘软管长度: 1.7 m
- 延长杆数量: 1 件
- 延长杆长度: 480 mm
- 延长杆材质: 塑料
- 可切换的地板喷嘴
- 织物吸头
- 缝隙刷
- 集尘袋数量: 1 件
- 集尘袋材质: 羊毛
设备
- 垃圾桶材质: 塑料
- 电源线挂钩
- 集成附件存储
视频