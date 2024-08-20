17升大容积的尘箱，深受每一位需要较长工作时间和较低维护成本的人的欣赏。如果采用羊毛过滤器，与用传统的过滤袋相比较，设备会运行甚至更长的时间。借助于大的坚固耐用的很好够着的脚踏开关，只需“踩踏”一脚就能够简单舒服地接通和切断T 17/1的电路。因此告别了过去令人讨厌的屈身弯腰动作。T 17/1特别适合用于对噪声敏感的区域。12m的电源线可以完全贮存在与涡轮机头一体化的贮存空间中。当需要快速更换位置时，另外的拉出式电缆挂钩同样也可以用作电缆贮存箱。