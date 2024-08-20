干式真空吸尘器 T 17/1
适合大面积使用的大桶身强力干式真空吸尘器。
17升大容积的尘箱，深受每一位需要较长工作时间和较低维护成本的人的欣赏。如果采用羊毛过滤器，与用传统的过滤袋相比较，设备会运行甚至更长的时间。借助于大的坚固耐用的很好够着的脚踏开关，只需“踩踏”一脚就能够简单舒服地接通和切断T 17/1的电路。因此告别了过去令人讨厌的屈身弯腰动作。T 17/1特别适合用于对噪声敏感的区域。12m的电源线可以完全贮存在与涡轮机头一体化的贮存空间中。当需要快速更换位置时，另外的拉出式电缆挂钩同样也可以用作电缆贮存箱。
技术说明
技术数据
|电压 (V)
|220
|频率 (Hz)
|50 - 60
|真空度 (kPa)
|22 / 220
|空气流量 (l/s)
|43
|额定性能 (W)
|700
|水箱容积 (l)
|17
|标准标称宽度 ( )
|32
|电线长度 (m)
|12
|声压级 (dB(A))
|61
|重量,不含附件 (kg)
|7,1
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|440 x 315 x 420
Scope of supply
- 延长杆数量: 1 件
- 延长杆长度: 500 mm
- 集尘袋数量: 1 件
- 集尘袋材质: 羊毛
设备
- 垃圾桶材质: 塑料
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