干式真空吸尘器 T 17/1

适合大面积使用的大桶身强力干式真空吸尘器。

17升大容积的尘箱，深受每一位需要较长工作时间和较低维护成本的人的欣赏。如果采用羊毛过滤器，与用传统的过滤袋相比较，设备会运行甚至更长的时间。借助于大的坚固耐用的很好够着的脚踏开关，只需“踩踏”一脚就能够简单舒服地接通和切断T 17/1的电路。因此告别了过去令人讨厌的屈身弯腰动作。T 17/1特别适合用于对噪声敏感的区域。12m的电源线可以完全贮存在与涡轮机头一体化的贮存空间中。当需要快速更换位置时，另外的拉出式电缆挂钩同样也可以用作电缆贮存箱。

技术说明

技术数据

电压 (V) 220
频率 (Hz) 50 - 60
真空度 (kPa) 22 / 220
空气流量 (l/s) 43
额定性能 (W) 700
水箱容积 (l) 17
标准标称宽度 ( ) 32
电线长度 (m) 12
声压级 (dB(A)) 61
重量,不含附件 (kg) 7,1
尺寸(长x宽x高) (mm) 440 x 315 x 420

Scope of supply

  • 延长杆数量: 1 件
  • 延长杆长度: 500 mm
  • 集尘袋数量: 1 件
  • 集尘袋材质: 羊毛

设备

  • 垃圾桶材质: 塑料
干式真空吸尘器 T 17/1

视频

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Created with AI (artificial intelligence)

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