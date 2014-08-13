Ringler吸尘系统 - Karcher集团

作为Karcher集团的一部分，Ringler能够为各种简单和复杂的应用提供强大的真空吸尘解决方案。超过40年的工业吸尘经验和技术保证了Ringler产品的可靠性、以客户为中心以及可持续性。