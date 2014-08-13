Ringler吸尘系统 - Karcher集团
作为Karcher集团的一部分，Ringler能够为各种简单和复杂的应用提供强大的真空吸尘解决方案。超过40年的工业吸尘经验和技术保证了Ringler产品的可靠性、以客户为中心以及可持续性。
功能强大的吸尘系统、客户服务和高水平的技术咨询。
我们的服务概览：
- 客户专用的吸尘系统
- 工程经验和项目管理
- 规划，安装和初次启动
- 单独的熟练性培训
- 服务、维修和备件交付
目标客户 - 终极行业解决方案
不管是制造商还是供应商，我们都能为其提供专用的行业解决方案，从金属和塑料加工到食品和制药行业。
金属加工行业
适用于抽吸所有类型的木屑、灰尘和液体 - 我们的吸尘系统适用于客户的几乎所有切割工艺，包括铣、钻、车、锯、磨、去毛刺和擦拭。我们的系统确保了更佳的工作安全性和产品质量。
塑料加工行业
我们的固定式吸尘系统理想适用于清洗设备和车间中的塑料颗粒、木屑和灰尘，不需要中断生产流程。
食品行业
吸尘系统消除了生产过程中粉尘爆炸的风险。它可以吸入食物粉尘，确保在粉尘形成的区域具有安全和舒适的工作环境。
制药行业
典型应用领域为生产和工业清洗。过滤器分为L、M和H三个系列，可确保安全地分离几乎所有危险物质。
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