NT80/1B1M是一种强力的，单发动机的湿/干两用真空吸尘器，具有涡轮机适用的一个进气盒式空气过滤器和预过滤用的一个盒式过滤器及纸过滤袋（两个过滤器都已认可可用来吸M尘级灰尘）。它用于真空吸掉中等有害的灰尘，其MAK>0.1mg/m³。该设备的特点是具有紧凑型的风扇罩，配备有一个连续的防静电系统，一个不锈钢尘箱以及全套附件。如果在湿吸尘的过程中，达到了最大液体容量，一个双浮球装置会使气流速率减为零以防止溢流。在设备的背面，集成了一个地面工具架。两个大后轮和两个脚轮（导电的）---一个用于制动----赋予NT80/1B1M高度机动性。