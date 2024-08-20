干湿两用吸尘器 NT 80/1 B1 M *EU

NT80/1B1M防爆真空吸尘器可以避免可能的粉尘爆炸的危险。因为如果可燃粉尘和M类有害灰尘沉积是有危险的，因此必须将它们立即真空吸尘掉。要真空吸掉这样的灰尘，需要一种B1型经证实的安全真空吸尘器，如NT80/1B1M。

NT80/1B1M是一种强力的，单发动机的湿/干两用真空吸尘器，具有涡轮机适用的一个进气盒式空气过滤器和预过滤用的一个盒式过滤器及纸过滤袋（两个过滤器都已认可可用来吸M尘级灰尘）。它用于真空吸掉中等有害的灰尘，其MAK>0.1mg/m³。该设备的特点是具有紧凑型的风扇罩，配备有一个连续的防静电系统，一个不锈钢尘箱以及全套附件。如果在湿吸尘的过程中，达到了最大液体容量，一个双浮球装置会使气流速率减为零以防止溢流。在设备的背面，集成了一个地面工具架。两个大后轮和两个脚轮（导电的）---一个用于制动----赋予NT80/1B1M高度机动性。

特点和好处
安全第一
  • NT 80/1 B1 M S具备自动水位控制，只有水量充足时才会工作
区域22 + 粉尘级别M
  • 用于区域22中属于粉尘爆炸级别的易燃粉尘、级别为M的威胁健康的粉尘
技术说明

技术数据

电压 (V) 220 / 240
频率 (Hz) 50 / 60
空气流量 (l/s) 56
真空度 (mbar/kPa) 235 / 23,5
水箱容积 (l) 80
额定功率 (W) max. 1380
标准标称宽度 ( ) 40
电线长度 (m) 10
声压级 (dB(A)) 70
颜色 银灰色
重量,不含附件 (kg) 29,5
尺寸(长x宽x高) (mm) 660 x 520 x 1078

Scope of supply

  • 吸尘软管长度: 4 m
  • 延长杆数量: 1 件
  • 延长杆长度: 1000 mm
  • 集尘袋数量: 1 件
  • 集尘袋材质: 纸屑
  • 干湿两用地扒头宽度: 360 mm
  • 缝隙刷
  • 过滤杂质过滤袋: 纸屑
  • 不锈钢容器
  • 推柄

设备

  • 防静电系统
  • 防震的旋转保护
  • 安全等级: I
  • 带制动的脚轮
  • 粉尘等级: M
  • 垃圾桶材质: 金属
