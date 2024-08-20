干湿两用吸尘器 NT 70/2 Me Classic
NT 70/2 Me Classic 是一款牢固，强有力并且易于使用的双电机干湿两用吸尘器。它拥有70升尘箱用来存储粗颗粒，灰尘和液体
由于70升的尘桶，双电机干湿两用吸尘器NT 70/2 Me Classic 能够吸取大量的湿的和粗的污垢。由于它的高吸力和高效的筒式过滤器， 这款吸尘器使得吸取各种灰尘，液体和粗污垢的工作变得轻松。更多的，牢靠的吸尘器配备了实用的排污管。吸尘器提供了出色的移动性多亏了推杆和牢固的带有金属轮的底座
特点和好处
坚固而易于运输
- 借助结实的底盘、大号车轮和金属转向滚轮，在所有表面上都具有极高的移动性
- 标准推柄确保便捷运输
出色的抽吸功能
- 2台性能强劲的涡轮机确保了杰出的抽吸功能
- 强大的抽吸功能确保了出色的清洁效果和更高效率
方便维护
- 令人震撼的快速：快捷维修概念，使得拆卸涡轮机仅需44秒
- 快速更换涡轮机，不仅节约了大量时间，而且节约了成本
无过滤袋的真空吸尘
- 双电机NT Classic设备配备了久经考验的Kärcher筒式过滤器
- 筒式过滤器支持在无过滤袋的条件下长时间抽吸
技术说明
技术数据
|电流相数(相) (Ph)
|1
|电压 (V)
|220
|频率 (Hz)
|50 - 60
|空气流量 (l/s)
|53
|真空度 (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|水箱容积 (l)
|70
|垃圾桶材质
|不锈钢桶身
|额定功率 (W)
|max. 2200
|电线长度 (m)
|7,5
|声压级 (dB(A))
|76
|颜色
|银灰色
|重量,不含附件 (kg)
|18,5
|重量（含包装） (kg)
|25
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|580 x 510 x 850
Scope of supply
- 吸尘软管长度: 2.5 m
- 吸尘软管类型: 带弯头
- 延长杆数量: 2 件
- 延长杆长度: 550 mm
- 不锈钢容器
应用领域
- 用于吸取所有硬地面上的液体，粗污垢和灰尘，也适用于汽车内部清洁