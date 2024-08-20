由于70升的尘桶，双电机干湿两用吸尘器NT 70/2 Me Classic 能够吸取大量的湿的和粗的污垢。由于它的高吸力和高效的筒式过滤器， 这款吸尘器使得吸取各种灰尘，液体和粗污垢的工作变得轻松。更多的，牢靠的吸尘器配备了实用的排污管。吸尘器提供了出色的移动性多亏了推杆和牢固的带有金属轮的底座