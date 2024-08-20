干湿两用吸尘器 NT 90/2 Me Classic
使用通用的90公升尘箱, 双电机，干湿两用吸尘器 NT 90/2 Me Classic 可以吸取大量的湿和粗糙的污垢。优秀的吸水能力,处理能力和质量。
无论尘土,粗污垢或液体,强大的NT 90/2 Me Classic 装备一个大的90公升的尘箱来吸大量各种污垢。它的特点是很容易处理。高质量的、强大的双电机干湿两用吸尘器配备了一个标准的推杆和带有额外导向轮的金属底盘。机器还装有高效筒式过滤器和排水软管。
特点和好处
坚固而易于运输
- 借助结实的底盘、大号车轮和金属转向滚轮，在所有表面上都具有极高的移动性
出色的抽吸功能
- 2台性能强劲的涡轮机确保了杰出的抽吸功能
方便维护
- 令人震撼的快速：快捷维修概念，使得拆卸涡轮机仅需44秒
无过滤袋的真空吸尘
- 双电机NT Classic设备配备了久经考验的Kärcher筒式过滤器
技术说明
技术数据
|电流相数(相) (Ph)
|1
|电压 (V)
|220 - 240
|频率 (Hz)
|50 - 60
|空气流量 (l/s)
|53
|真空度 (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|水箱容积 (l)
|90
|垃圾桶材质
|不锈钢桶身
|额定功率 (W)
|max. 2200
|电线长度 (m)
|7,5
|声压级 (dB(A))
|76
|颜色
|银灰色
|重量,不含附件 (kg)
|19
|重量（含包装） (kg)
|26
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|580 x 510 x 995
Scope of supply
- 延长杆数量: 2 件
- 延长杆长度: 550 mm
- 不锈钢容器
应用领域
- 用于吸取所有硬地面上的液体，粗污垢和灰尘，也适用于汽车内部清洁