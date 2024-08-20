无论尘土,粗污垢或液体,强大的NT 90/2 Me Classic 装备一个大的90公升的尘箱来吸大量各种污垢。它的特点是很容易处理。高质量的、强大的双电机干湿两用吸尘器配备了一个标准的推杆和带有额外导向轮的金属底盘。机器还装有高效筒式过滤器和排水软管。