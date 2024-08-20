干湿两用吸尘器 NT 50/1 Tact Te L
专业级干湿两用吸尘器NT 50/1 Tact Te，搭载了50升的尘箱，可调节的推杆，排水软管，以及集成电源插座
无论是细微粉尘，粗尘，还是液体，NT 50/1干湿吸尘器都可以轻松应对。它拥有50升的大尘箱，耐油排水软管，以及高度可调的推把，可用于清洁工作场所，生产车间，以及建筑工地。并且NT 50/1 Tact专为工业、建筑业上有着最严苛需求的客户而设计，其搭载的全自动过滤器自清洁系统和防水PES平褶过滤器可以实现每天不间断、无尘工作的专业要求。带有自动开/关的集成电源插座，可以更容易的搭配电动工具工作；中央旋转开关，控制过滤器自清洁频率，吸力大小则通过另外一个单独的旋钮调节。附件可以方便地存储在机器上。
特点和好处
可调节，符合人体工程学的推把快捷锁扣，可调节推把方便身材高矮的使用者 推把可以轻松折叠，节省存放空间
耐油排水软管耐油、一体化排水软管，便于液体排空
可快速更换的宽地面吸扒地面吸扒带有刷条和橡胶刮水条，可以轻松切换吸尘和吸水模式
中央旋转开关
- 方便通过中央旋转开关调节
技术说明
技术数据
|电流相数(相) (Ph)
|1
|电压 (V)
|220 - 240
|频率 (Hz)
|50 - 60
|空气流量 (l/s)
|74
|真空度 (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|水箱容积 (l)
|50
|垃圾桶材质
|塑料
|额定功率 (W)
|max. 1380
|标准标称宽度 ( )
|ID 35
|电线长度 (m)
|7,5
|声压级 (dB(A))
|68
|重量,不含附件 (kg)
|18,3
|重量（含包装） (kg)
|24
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|640 x 370 x 1045
Scope of supply
- 吸尘软管长度: 4 m
- 延长杆数量: 2 件
- 延长杆长度: 550 mm
- 延长杆材质: 不锈钢桶身
- 集尘袋数量: 1 件
- 集尘袋材质: 羊毛
- 干湿两用地扒头宽度: 360 mm
- 缝隙刷
- 电动工具接头
- 排水管（耐油）
- 推柄
设备
- 粉尘等级: L
- 达到最大水位后自动关机
- 电动工具自动开/关控制
- 抗静电制备
- 防震的旋转保护
- 安全等级: I
- 带制动的脚轮
视频