干湿两用吸尘器 NT 50/1 Tact Te L

专业级干湿两用吸尘器NT 50/1 Tact Te，搭载了50升的尘箱，可调节的推杆，排水软管，以及集成电源插座

无论是细微粉尘，粗尘，还是液体，NT 50/1干湿吸尘器都可以轻松应对。它拥有50升的大尘箱，耐油排水软管，以及高度可调的推把，可用于清洁工作场所，生产车间，以及建筑工地。并且NT 50/1 Tact专为工业、建筑业上有着最严苛需求的客户而设计，其搭载的全自动过滤器自清洁系统和防水PES平褶过滤器可以实现每天不间断、无尘工作的专业要求。带有自动开/关的集成电源插座，可以更容易的搭配电动工具工作；中央旋转开关，控制过滤器自清洁频率，吸力大小则通过另外一个单独的旋钮调节。附件可以方便地存储在机器上。

特点和好处
干湿两用吸尘器 NT 50/1 Tact Te L: 可调节，符合人体工程学的推把
可调节，符合人体工程学的推把
快捷锁扣，可调节推把方便身材高矮的使用者 推把可以轻松折叠，节省存放空间
干湿两用吸尘器 NT 50/1 Tact Te L: 耐油排水软管
耐油排水软管
耐油、一体化排水软管，便于液体排空
干湿两用吸尘器 NT 50/1 Tact Te L: 可快速更换的宽地面吸扒
可快速更换的宽地面吸扒
地面吸扒带有刷条和橡胶刮水条，可以轻松切换吸尘和吸水模式
中央旋转开关
  • 方便通过中央旋转开关调节
技术说明

技术数据

电流相数(相) (Ph) 1
电压 (V) 220 - 240
频率 (Hz) 50 - 60
空气流量 (l/s) 74
真空度 (mbar/kPa) 273 / 27,3
水箱容积 (l) 50
垃圾桶材质 塑料
额定功率 (W) max. 1380
标准标称宽度 ( ) ID 35
电线长度 (m) 7,5
声压级 (dB(A)) 68
重量,不含附件 (kg) 18,3
重量（含包装） (kg) 24
尺寸(长x宽x高) (mm) 640 x 370 x 1045

Scope of supply

  • 吸尘软管长度: 4 m
  • 延长杆数量: 2 件
  • 延长杆长度: 550 mm
  • 延长杆材质: 不锈钢桶身
  • 集尘袋数量: 1 件
  • 集尘袋材质: 羊毛
  • 干湿两用地扒头宽度: 360 mm
  • 缝隙刷
  • 电动工具接头
  • 排水管（耐油）
  • 推柄

设备

  • 粉尘等级: L
  • 达到最大水位后自动关机
  • 电动工具自动开/关控制
  • 抗静电制备
  • 防震的旋转保护
  • 安全等级: I
  • 带制动的脚轮
干湿两用吸尘器 NT 50/1 Tact Te L
干湿两用吸尘器 NT 50/1 Tact Te L

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附件
Created with AI (artificial intelligence)

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