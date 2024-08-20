无论是细微粉尘，粗尘，还是液体，NT 50/1干湿吸尘器都可以轻松应对。它拥有50升的大尘箱，耐油排水软管，以及高度可调的推把，可用于清洁工作场所，生产车间，以及建筑工地。并且NT 50/1 Tact专为工业、建筑业上有着最严苛需求的客户而设计，其搭载的全自动过滤器自清洁系统和防水PES平褶过滤器可以实现每天不间断、无尘工作的专业要求。带有自动开/关的集成电源插座，可以更容易的搭配电动工具工作；中央旋转开关，控制过滤器自清洁频率，吸力大小则通过另外一个单独的旋钮调节。附件可以方便地存储在机器上。