杯泡沫噴杆 進階版1, 400 l/h - 600 l/h
DUO Advanced 1 杯泡沫喷枪，带 2 升洗涤剂罐，可直接切换到高压清洗。 适用于流量为 400 至 600 l/h 的 Kärcher 高压清洗机
创新的 DUO Advanced 1 杯泡沫喷枪配备坚固的基体和耐用的镍涂层，也适用于使用腐蚀性清洁剂进行高压清洁。 适用于流量为 400 至 600 l/h 的 Kärcher 高压清洗机，泡沫喷枪允许用户直接切换到高压喷射。 更重要的是，喷枪有一个 2 升、符合人体工程学且坚固的洗涤剂容器，颈部有额外的把手和一个大尺寸的填充开口。 此外，DUO Advanced 1 杯泡沫喷枪的喷射角度可以灵活调节，洗涤剂的精确计量分三个阶段完成，完全符合要求。 集成百叶窗可有效防止无意调整洗涤剂剂量
特点和好处
能够在清洁化学品和高压清洗之间直接切换无需更换喷枪或附件，节省时间
符合人体工程学的 2 升洗涤剂容器可以轻松完成长时间的清洁任务
带集成百叶窗的洗涤剂剂量促进洗涤剂的精确、三阶段剂量 获得最佳的泡沫质量 防止潜在的洗涤剂过量
具有耐用镍涂层的涂层
- 特级防腐蚀和耐久的设计
- 有助于在需要时使用腐蚀性清洁剂
灵活的喷射角度设置
- 非常精确的泡沫喷射
- 允许更远距离的安全工作
技术说明
技术数据
|水流量 (l/h)
|400 - 600
|喷嘴尺寸 (mm)
|38
|最大压力 (bar)
|300
|劑量 (%)
|1 - 2 - 4
|箱容量 (l)
|2
|温度 (°C)
|max. 60
|连接螺纹
|快接专利技术
|重量（含包装） (kg)
|1,5
视频
应用领域
- 汽车、工业和农业领域的车辆和机器清洁
- 建筑行业（清洁施工机械、脚手架、套管、设备）