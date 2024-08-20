杯泡沫噴杆 進階版1, 400 l/h - 600 l/h

DUO Advanced 1 杯泡沫喷枪，带 2 升洗涤剂罐，可直接切换到高压清洗。 适用于流量为 400 至 600 l/h 的 Kärcher 高压清洗机

创新的 DUO Advanced 1 杯泡沫喷枪配备坚固的基体和耐用的镍涂层，也适用于使用腐蚀性清洁剂进行高压清洁。 适用于流量为 400 至 600 l/h 的 Kärcher 高压清洗机，泡沫喷枪允许用户直接切换到高压喷射。 更重要的是，喷枪有一个 2 升、符合人体工程学且坚固的洗涤剂容器，颈部有额外的把手和一个大尺寸的填充开口。 此外，DUO Advanced 1 杯泡沫喷枪的喷射角度可以灵活调节，洗涤剂的精确计量分三个阶段完成，完全符合要求。 集成百叶窗可有效防止无意调整洗涤剂剂量

特点和好处
杯泡沫噴杆 進階版1, 400 l/h - 600 l/h: 能够在清洁化学品和高压清洗之间直接切换
能够在清洁化学品和高压清洗之间直接切换
无需更换喷枪或附件，节省时间
杯泡沫噴杆 進階版1, 400 l/h - 600 l/h: 符合人体工程学的 2 升洗涤剂容器
符合人体工程学的 2 升洗涤剂容器
可以轻松完成长时间的清洁任务
杯泡沫噴杆 進階版1, 400 l/h - 600 l/h: 带集成百叶窗的洗涤剂剂量
带集成百叶窗的洗涤剂剂量
促进洗涤剂的精确、三阶段剂量 获得最佳的泡沫质量 防止潜在的洗涤剂过量
具有耐用镍涂层的涂层
  • 特级防腐蚀和耐久的设计
  • 有助于在需要时使用腐蚀性清洁剂
灵活的喷射角度设置
  • 非常精确的泡沫喷射
  • 允许更远距离的安全工作
技术说明

技术数据

水流量 (l/h) 400 - 600
喷嘴尺寸 (mm) 38
最大压力 (bar) 300
劑量 (%) 1 - 2 - 4
箱容量 (l) 2
温度 (°C) max. 60
连接螺纹 快接专利技术
重量（含包装） (kg) 1,5

视频

应用领域
  • 汽车、工业和农业领域的车辆和机器清洁
  • 建筑行业（清洁施工机械、脚手架、套管、设备）
附件
Created with AI (artificial intelligence)

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