创新的 DUO Advanced 1 杯泡沫喷枪配备坚固的基体和耐用的镍涂层，也适用于使用腐蚀性清洁剂进行高压清洁。 适用于流量为 400 至 600 l/h 的 Kärcher 高压清洗机，泡沫喷枪允许用户直接切换到高压喷射。 更重要的是，喷枪有一个 2 升、符合人体工程学且坚固的洗涤剂容器，颈部有额外的把手和一个大尺寸的填充开口。 此外，DUO Advanced 1 杯泡沫喷枪的喷射角度可以灵活调节，洗涤剂的精确计量分三个阶段完成，完全符合要求。 集成百叶窗可有效防止无意调整洗涤剂剂量