车内饰清洁工具
从脚坑和座椅到汽车后备箱：卡赫多功能吸尘器的专用配件包确保了不间断的汽车内部清洁。
随着广泛的配件套件包括1.5米延长软管，超长缝隙喷嘴，汽车喷嘴，吸刷与硬鬃毛，吸刷与软鬃毛和微纤维布光滑的表面和窗户表面，车内清洁是儿童的游戏-汽车成为一个一尘不染的干净感觉良好的地区。无论是脚坑、脚垫、汽车座椅、仪表板、中控台、车窗还是后备箱：这套配件包让整个车内瞬间变得晶莹剔透。它可以确保即使是难以触及的区域，如缝隙和精致的表面也能得到清洁。附件套件适用于所有卡赫多功能吸尘器。
特点和好处
用于高效清洁所有汽车内饰表面的综合配件包
包括1.5米的延长软管，操作半径更大，移动更自由。
技术说明
技术数据
|数量 (-part)
|6
|纤维布
|80%涤纶，20%聚酰胺
|标准标称宽度 (mm)
|35
|颜色
|黑色
|重量 (kg)
|0,7
|重量（含包装） (kg)
|0,9
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|560 x 230 x 130
应用领域
- 走廊
- 用于清洁难以触及的区域（角落、缝隙、空隙等）。
- 清洁车内的侧袋
- 清洁仪表板
- 清洁中央控制台
- 清洁汽车后备箱
- 汽车座椅
- 后座
- 脚坑
- 挡风玻璃