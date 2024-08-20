随着广泛的配件套件包括1.5米延长软管，超长缝隙喷嘴，汽车喷嘴，吸刷与硬鬃毛，吸刷与软鬃毛和微纤维布光滑的表面和窗户表面，车内清洁是儿童的游戏-汽车成为一个一尘不染的干净感觉良好的地区。无论是脚坑、脚垫、汽车座椅、仪表板、中控台、车窗还是后备箱：这套配件包让整个车内瞬间变得晶莹剔透。它可以确保即使是难以触及的区域，如缝隙和精致的表面也能得到清洁。附件套件适用于所有卡赫多功能吸尘器。