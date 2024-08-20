干湿两用吸尘器 干湿两用吸尘器 WD 4 豪华版

WD4premium多功能吸尘器。强大，节能，坚固的不锈钢容器,多级过滤，易储存，不间断工作。

WD4premium多功能吸尘器，坚固，耐腐蚀升的不锈钢容器，配备了平面折叠滤波器过滤箱,可迅速简单地折叠,无需接触灰尘。过滤器可理想的吸湿和吸尘，不需更换过滤器。多功能吸尘器能耗只有1000瓦。其他功能是“拉&推”锁定系统,符合人体工程学的把手和实际的电缆和附件存储。配件可以直接连接到软管。结合新设计的吸引胶管,新的地板喷嘴的两个橡胶和两个刷条可清除所有类型的污垢。地板喷嘴可在工作中断。

特点和好处
专利的保护过滤器去除技术，发明专利号ZL200680055381.7
  • 快速和简单的移除过滤器的过滤箱——没有接触灰尘
  • 用於濕式和乾式吸塵，無需更換過濾器。
新開發：地面噴嘴和抽吸軟管
  • 无论是干、湿、大颗粒还是小颗粒的污垢，可以达到优秀的清洁效果。
  • 用於真空抽吸時的方便性和靈活性。
可拆卸手柄
  • 不同的噴嘴可以直接附接到抽吸軟管。
  • 便於抽真空 - 即使在密閉空間。
实用的放置位
  • 快速且便利讓吸塵管與地板刷頭臨時收納處
可儲存電源線和附件
  • 節省空間，吸管，電源線及附件易於存取
锁定系统
  • 集塵桶簡單開啟或蓋上關閉
人体工学手柄
  • 移動靈活，方便使用
技术说明

技术数据

抽吸功率 (W) 200
水箱容量 (l) 20
垃圾桶材质 不锈钢桶身
电线 (m) 5
附件工作宽度 (mm) 35
电压 (V) 220
频率 (Hz) 50
重量,不含附件 (kg) 7,5
重量（含包装） (kg) 10,9
尺寸(长x宽x高) (mm) 384 x 365 x 526

Scope of supply

  • 吸尘软管长度: 2.2 m
  • 可拆卸手柄
  • 延长杆数量: 2 件
  • 延长杆长度: 0.5 m
  • 延长杆直径: 35 mm
  • 延长杆材质: 塑料
  • 干湿两用地面喷嘴: 附带2个橡胶条和2个刷条的夹子
  • 缝隙刷

设备

  • 扁平折迭式过滤器: 可拆卸过滤箱
  • 旋轉開關 (開/關)
  • 小零件的存储空间
  • 电源线挂钩
  • 停放位置
  • 仪器上的配件存放
  • 防震的旋转保护
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视频

应用领域
  • 车库
  • 工作間
  • 娛樂室
  • 地下室
  • 門口
  • 车辆内部
  • 高效的湿污垢去除
附件