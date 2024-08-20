WD4premium多功能吸尘器，坚固，耐腐蚀升的不锈钢容器，配备了平面折叠滤波器过滤箱,可迅速简单地折叠,无需接触灰尘。过滤器可理想的吸湿和吸尘，不需更换过滤器。多功能吸尘器能耗只有1000瓦。其他功能是“拉&推”锁定系统,符合人体工程学的把手和实际的电缆和附件存储。配件可以直接连接到软管。结合新设计的吸引胶管,新的地板喷嘴的两个橡胶和两个刷条可清除所有类型的污垢。地板喷嘴可在工作中断。