干湿两用吸尘器 干湿两用吸尘器 WD 4 豪华版
WD4premium多功能吸尘器。强大，节能，坚固的不锈钢容器,多级过滤，易储存，不间断工作。
WD4premium多功能吸尘器，坚固，耐腐蚀升的不锈钢容器，配备了平面折叠滤波器过滤箱,可迅速简单地折叠,无需接触灰尘。过滤器可理想的吸湿和吸尘，不需更换过滤器。多功能吸尘器能耗只有1000瓦。其他功能是“拉&推”锁定系统,符合人体工程学的把手和实际的电缆和附件存储。配件可以直接连接到软管。结合新设计的吸引胶管,新的地板喷嘴的两个橡胶和两个刷条可清除所有类型的污垢。地板喷嘴可在工作中断。
特点和好处
专利的保护过滤器去除技术，发明专利号ZL200680055381.7
- 快速和简单的移除过滤器的过滤箱——没有接触灰尘
- 用於濕式和乾式吸塵，無需更換過濾器。
新開發：地面噴嘴和抽吸軟管
- 无论是干、湿、大颗粒还是小颗粒的污垢，可以达到优秀的清洁效果。
- 用於真空抽吸時的方便性和靈活性。
可拆卸手柄
- 不同的噴嘴可以直接附接到抽吸軟管。
- 便於抽真空 - 即使在密閉空間。
实用的放置位
- 快速且便利讓吸塵管與地板刷頭臨時收納處
可儲存電源線和附件
- 節省空間，吸管，電源線及附件易於存取
锁定系统
- 集塵桶簡單開啟或蓋上關閉
人体工学手柄
- 移動靈活，方便使用
技术说明
技术数据
|抽吸功率 (W)
|200
|水箱容量 (l)
|20
|垃圾桶材质
|不锈钢桶身
|电线 (m)
|5
|附件工作宽度 (mm)
|35
|电压 (V)
|220
|频率 (Hz)
|50
|重量,不含附件 (kg)
|7,5
|重量（含包装） (kg)
|10,9
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|384 x 365 x 526
Scope of supply
- 吸尘软管长度: 2.2 m
- 可拆卸手柄
- 延长杆数量: 2 件
- 延长杆长度: 0.5 m
- 延长杆直径: 35 mm
- 延长杆材质: 塑料
- 干湿两用地面喷嘴: 附带2个橡胶条和2个刷条的夹子
- 缝隙刷
设备
- 扁平折迭式过滤器: 可拆卸过滤箱
- 旋轉開關 (開/關)
- 小零件的存储空间
- 电源线挂钩
- 停放位置
- 仪器上的配件存放
- 防震的旋转保护
视频
应用领域
- 车库
- 工作間
- 娛樂室
- 地下室
- 門口
- 车辆内部
- 高效的湿污垢去除