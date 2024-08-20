工业吸尘器 IVS 100/40
超级型工业吸尘器范畴中的基本型号：4kW的IVS 100/40，M级的过滤器带有机械变速箱的卧式过滤器振动筛。
带有机械变速箱的卧式过滤振动筛是卡赫IVS 100/40超级型工业真空吸尘器最显著的特点之一。这种集成式机械变速箱确保有针对性的动力传输，从而始终保持良好的过滤器清洗效果。这种功率的计量传输也有助于延长过滤器的使用寿命。一个耐腐蚀的100升不锈钢容器可以收集大量的固体。并且直接安装在机器上的附件，有多种安全存储方式。
技术说明
技术数据
|电流相数(相) (Ph)
|3
|电压 (V)
|400
|频率 (Hz)
|50
|空气流量 (l/s/m³/h)
|138 / 500
|真空度 (mbar/kPa)
|175 / 17,5
|水箱容积 (l)
|100
|垃圾桶材质
|不锈钢桶身
|Rated input power (kW)
|4,2
|真空式
|电子
|连接头标称直径
|ID 70
|附件标称直径
|ID 70 ID 50
|声压级 (dB(A))
|75
|主过滤器吸尘级别
|M
|重量,不含附件 (kg)
|130
|重量（含包装） (kg)
|142,8
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|1202 x 771 x 1470
设备
- 机器随附的附件: 否
视频