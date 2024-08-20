带有机械变速箱的卧式过滤振动筛是卡赫IVS 100/40超级型工业真空吸尘器最显著的特点之一。这种集成式机械变速箱确保有针对性的动力传输，从而始终保持良好的过滤器清洗效果。这种功率的计量传输也有助于延长过滤器的使用寿命。一个耐腐蚀的100升不锈钢容器可以收集大量的固体。并且直接安装在机器上的附件，有多种安全存储方式。