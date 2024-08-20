工业吸尘器 IVS 100/40

超级型工业吸尘器范畴中的基本型号：4kW的IVS 100/40，M级的过滤器带有机械变速箱的卧式过滤器振动筛。

带有机械变速箱的卧式过滤振动筛是卡赫IVS 100/40超级型工业真空吸尘器最显著的特点之一。这种集成式机械变速箱确保有针对性的动力传输，从而始终保持良好的过滤器清洗效果。这种功率的计量传输也有助于延长过滤器的使用寿命。一个耐腐蚀的100升不锈钢容器可以收集大量的固体。并且直接安装在机器上的附件，有多种安全存储方式。

技术说明

技术数据

电流相数(相) (Ph) 3
电压 (V) 400
频率 (Hz) 50
空气流量 (l/s/m³/h) 138 / 500
真空度 (mbar/kPa) 175 / 17,5
水箱容积 (l) 100
垃圾桶材质 不锈钢桶身
Rated input power (kW) 4,2
真空式 电子
连接头标称直径 ID 70
附件标称直径 ID 70 ID 50
声压级 (dB(A)) 75
主过滤器吸尘级别 M
重量,不含附件 (kg) 130
重量（含包装） (kg) 142,8
尺寸(长x宽x高) (mm) 1202 x 771 x 1470

设备

  • 机器随附的附件: 否
工业吸尘器 IVS 100/40
工业吸尘器 IVS 100/40
工业吸尘器 IVS 100/40
工业吸尘器 IVS 100/40

视频

附件