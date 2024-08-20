工业吸尘器 IVC 60/30 Ap M Z22

紧凑型工业真空吸尘器，带有耐磨的侧槽风机，可连续使用。适用于M级、ATEX zone22及卫生敏感区域的细粉尘。

IVC 60/30 Ap M Z22是一款紧凑型工业真空吸尘器，搭载了耐磨的侧槽风机，可连续运行，并且是所有标准机器控制系统的接口。可靠的工业真空吸尘器专为制造领域和ATEX zone22的生产机械清洁而设计。本机也适用于M级细粉尘较多，对人体健康有害，或卫生要求非常严格的地区。

技术说明

技术数据

电流相数(相) (Ph) 3
电压 (V) 400
频率 (Hz) 50
空气流量 (l/s/m³/h) 53,3 / 192
真空度 (mbar/kPa) 250 / 25
水箱容积 (l) 60
垃圾桶材质 不锈钢桶身
Rated input power (kW) 3
真空式 电子
连接头标称直径 ID 70
附件标称直径 ID 40
声压级 (dB(A)) 77
主过滤器吸尘级别 M
重量,不含附件 (kg) 95
尺寸(长x宽x高) (mm) 970 x 690 x 1240

设备

  • 机器随附的附件: 否
视频

附件