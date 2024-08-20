IVC 60/30 Ap M Z22是一款紧凑型工业真空吸尘器，搭载了耐磨的侧槽风机，可连续运行，并且是所有标准机器控制系统的接口。可靠的工业真空吸尘器专为制造领域和ATEX zone22的生产机械清洁而设计。本机也适用于M级细粉尘较多，对人体健康有害，或卫生要求非常严格的地区。