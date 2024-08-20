工业吸尘器 IVC 60/30 Ap M Z22
紧凑型工业真空吸尘器，带有耐磨的侧槽风机，可连续使用。适用于M级、ATEX zone22及卫生敏感区域的细粉尘。
IVC 60/30 Ap M Z22是一款紧凑型工业真空吸尘器，搭载了耐磨的侧槽风机，可连续运行，并且是所有标准机器控制系统的接口。可靠的工业真空吸尘器专为制造领域和ATEX zone22的生产机械清洁而设计。本机也适用于M级细粉尘较多，对人体健康有害，或卫生要求非常严格的地区。
技术说明
技术数据
|电流相数(相) (Ph)
|3
|电压 (V)
|400
|频率 (Hz)
|50
|空气流量 (l/s/m³/h)
|53,3 / 192
|真空度 (mbar/kPa)
|250 / 25
|水箱容积 (l)
|60
|垃圾桶材质
|不锈钢桶身
|Rated input power (kW)
|3
|真空式
|电子
|连接头标称直径
|ID 70
|附件标称直径
|ID 40
|声压级 (dB(A))
|77
|主过滤器吸尘级别
|M
|重量,不含附件 (kg)
|95
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|970 x 690 x 1240
设备
- 机器随附的附件: 否
视频