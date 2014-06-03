定制化的容器清洗解决方案。

在过去的三十多年里，Kärcher为容器清洗提供了无数可靠且高效的系统解决方案，为自己赢得了广泛的赞誉。集中测试和优化的系统确保了产品的成熟、高效和节能。更好的是，我们的模块化系统可以根据用户特定的需求进行定制。供应的部件都是基于您的需求确定的。Kärcher提供广泛的服务，从规划和建造到后期的维修等。