化工行业
成功的秘诀：生产力和情节度。 为了清除化工厂中所有类型的污垢，可靠且有效的清洗设备至关重要。Kärcher清洁电气设备能够为每种应用提供合适的解决方案：生产工厂和系统、罐体、办公区域和外部地面等。作为一个高效系统供应商，Kärcher提供广泛的清洁产品：清洁设备、清洁剂和单独的附件。易于使用，功能强大且专为困难的清洁任务而设计，创新的Kärcher设备能够快速且高效地处理所有清洁任务。
实现令人满意的清洁效果。
坚固耐用的结构，易于操作和通用性 - 这些特性让Kärcher清洁设备脱颖而出。在生产过程中，这些特性对于快速和安全地清洗您的系统非常重要。我们的所有解决方案都是为不中断生产而专门研发的，甚至是在清洗过程中也不需要中断生产。这就是为什么解决方案要根据不同的挑战灵活地应对，如生产薄弱环节或液体溅出。
不间断的清洁
Kärcher工业吸尘器能够清洁难以触及的区域，并能够毫不费力地吸入干湿污垢。这些机动性好且通用的设备采用了创新的涡轮技术，可实现恒定的强吸力。
采用高压清洗更高效
生产系统上的顽固污垢可以被可靠地清除，清洁效果更佳。Kärcherr设备能够清除顽固的固态、液态和粘性油液。
温和且有效地清除顽固污垢
生产环境中的顽固污垢，如油漆、油脂、油液、硅树脂、橡胶或热塑性塑料残留物等，需要一种强大的清洗解决方案，它不仅要能够有效地清除所有污垢，而且不能损坏生产系统的表面。在无法使用水进行清洗的场合，干冰喷磨机是一种有效清除污垢的理想解决方案。在清洗之后，干冰会升华为二氧化碳气体，没有任何残留物。
适用于生产过程的Kärcher产品
只有清洁的系统才能经受住时间的考验
Kärcher可以为所有应用提供合适的清洁设备、清洁剂和附件：从生产车间和厂房到办公区域和社交空间。不管是吸除潮湿或干燥残留物，使用洗地和吸干方式清除生产残留物，还是清扫大面积的户外区域，Kärcher都能够提供满足所有要求的广泛设备。
低噪音地擦洗储存区域
毫不费力地清除生产车间或仓库光滑地面上的液体、颗粒物或油液。洗地吸干机结合了喷抽技术与刷子机械清洗的优点。这让它能够具有成本效益地清洗大面积区域。
快速清扫户外区域
彻底地清洗硬沥青区域、粗糙的户外地面甚至陡峭的斜坡。真空扫地机可用于清扫高达6000 m2的大型户外区域。
在所有地面上均具有卓越的清洗效果
用于日常清洗：Kärcher真空吸尘器能够实现强力的清洗效果。使用单独适用的附件能够可靠地清洗地毯、复合地板或PVC地板。
适用于清洗生产系统的Kärcher产品
定制化的容器清洗解决方案。
在过去的三十多年里，Kärcher为容器清洗提供了无数可靠且高效的系统解决方案，为自己赢得了广泛的赞誉。集中测试和优化的系统确保了产品的成熟、高效和节能。更好的是，我们的模块化系统可以根据用户特定的需求进行定制。供应的部件都是基于您的需求确定的。Kärcher提供广泛的服务，从规划和建造到后期的维修等。
清洗工艺容器
对于遭受硅产品污染的反应釜，Kärcher可为其提供专业且极具成本效益的清洗系统：清洗，干燥，过滤站。清洁剂可以循环使用。
容易地清洗大型容器
SHD-R 3000 FLM移动式高压清洗装置理想适用于清洗大型容器。它在内部清洗机上配备了一个高度和水平可调节的伸缩臂架。如图所示的是一个定制的内部清洗头和非标准长度的臂杆。
理想适用于清洗轻型鼓式容器
Kärcher鼓式容器清洗站理想适用于快速清洗直径不大于750 mm的轻型容器，不管容器的形状如何，都可以清洗。配有清洗头和循环水罐的清洗站都是预装配的产品，可以立刻投入使用。
对于标准容器有令人满意的清洗效果
Kärcher能够为IBC吨桶提供合适的清洗解决方案，能够清洗其中装载的各种不同物料残留以及各种程度的污垢。IBC吨桶可以在高达90°C的水温下得以清洗。