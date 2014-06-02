食品行业
无数的清洁任务，一套系统全部解决。在全球范围内，Kärcher品牌名称就代表了能力、质量和创新。它还代表了树立行业标杆的清洁专业技术。作为高压清洗机的发明者，Kärcher是当今全球市场先行者，并且在清洁技术和其它领域也是技术发展的背后驱动力。作为一个工业供应商，特别是在食品加工行业，Kärcher提供了卓越的解决方案，综合考虑了客户的技术性能和成本效益要求，适用于清洗所有的生产区、办公区以及户外设施。从标准设备到完整的定制化解决方案。从咨询和规划到初次启动和全面服务。对Kärcher有更多期待，我们将为您提供更多产品与服务。更好的性能。更好的耐用性。更好的可持续性。更好的合作。对Kärcher有更多期待，了解我们如何创造不同。Kärcher创造不同。
被认可的系统，可用于干式吸尘
干式产品生产系统首先要求采用干式清洗流程清洁地板、墙壁、容器和设施。粉尘不仅会导致卫生和健康问题，而且还经常导致爆炸的危险。因此，投资高质量的清洁设备更重要的是投资保值、安全和效率。
快速吸尘
在灌装站和商品搬运过程中，由于商品的泄漏经常会产生灰尘，必须立刻清洁这些灰尘。Kärcher工业吸尘器的强吸力和同样强大的过滤器技术能够理想适用于这种应用场合。
冰冷的专业设备 - 用于温和地清洗
干冰喷磨机能够清除灌装和混合车间、生产线和搬运系统、以及罐子和加热炉上的油脂、淀粉、结块和碳渣等顽固残留物，不使用任何化学品。
在高温状态下即可进行抽吸
烤箱必须定期清洗。由于吸嘴和过滤器绒布等Kärcher特殊附件均由耐热材料制造，您不必等待烤箱冷却之后再进行吸尘清洗。
真空吸尘 - 为您制造
通过合适的附件，您可以快速且高效地处理所有清洁任务。Kärcher系统提供了各种附件，包括吸嘴、软管和过滤器填料，可用于任何任务和满足任何需求。
用于干式清洁的Kärcher产品
被认可的系统，可用于高压清洗。
生产设施、物流行业以及所有处理动植物油脂的领域，特别是肉类加工，对卫生和安全性有非常高的要求。Kärcher系统可满足这些要求：现代清洁剂能够可靠和高效地工作，而DOSE配量系统也确保了更佳的清洁剂配量，从而经济地使用清洁剂。维护和不间断工作过程也非常重要。根据业务规模，可选择使用各种固定式高压设备，它们不仅能够提供中央供水、热水和清洁剂供应，而且还能够专业地分离、处理和处置清洁介质。
桌面、地板和墙壁的卫生清洁
食品加工行业的日常清洗和定期深度清洗确保了高卫生标准，并保持了工作安全性。清洗还有益于设施的保值。Kärcher提供广泛的高效固定式高压装置以及特殊的移动式设备。特殊的设计包括蓝色的食品级高压软管，它具有不褪色的外表层，适用于肉类加工行业，能够耐受动物脂肪。它也可用于长寿命设备及防爆区域。
一次喷洗实现双倍效果
清洗和消毒都通过一杆喷枪完成。Kärcher拥有您所需的一切产品，从Inno Foam泡沫系统到各种泡沫喷枪和清洁剂。
深入每个角落和裂缝
灰尘和细菌隐藏在各个地方。通过使用高压、热水或冷水、以及特别配方的清洁剂，清洁性和卫生性可以得到保证。
喷洒，清洁，真空吸干 - 完成
相比于高压喷水清洗，Kärcher地面清洗刷可取得更佳的区域清洗性能。防溅罩使其非常实用，它能够防止交叉污染。也可以配合抽吸污水使用。
适用于湿地清洗的Kärcher产品
有效且高效的办公区域清洗
在食品加工行业，清洁和卫生最为重要。靠近生产线的行政区域是特别敏感且区域，如办公室、用于生产线控制的电脑机房、或卫生设施。这里的清洁任务是尽可能减少灰尘和污垢在生产区域与行政区域之间传播。
大面积清洗性能
创新的BRC系列产品结合了喷抽技术和刷头机械清洗的优点，是短时间大面积清洗任务的理想选择。
专业用途质量的干式真空吸尘器
创新的T 10/1 Adv真空吸尘器是与专业保洁业共同开发的产品，它拥有很强的吸力，并采用了5级过滤器系统，其中包括三层羊毛尘袋、一个永久式主过滤器和一个电机保护过滤器。同时自带的HEPA高效空气过滤器的滤筒可以翻新。
清除深入织物内部的污垢
铺地毯的廊道和办公室需要定期进行深度清洗，Kärcher直立式滚刷型真空吸尘器能够理想地完成这项任务。
移动式清洗机
Kärcher喷抽清洗机适用于清洗所有类型的纺织品表面：地板覆盖物、软垫家具、办公椅以及车辆座椅等。方便的移动式Puzzi系列喷抽清洗机功能强大且坚固耐用，并且配合广泛的附件可用于多种应用。
适用于清洗办公室的Kärcher产品
户外清洗机
第一印象非常重要。特别是公司的户外区域，它不仅具有广告作用，还向外界展示了您的业务。另外，还有必要将接近入口处的污垢水平减小以防止这些污垢被带入室内，并且要保持卸货区和车道的干净：从树叶和道路灰尘到少量的破碎托盘和粗糙污垢，不管是湿污垢还是干污垢，都必须予以清除。
即刻完成大面积清洁任务
为了能够短时高效地清洁大面积的户外区域，您需要一台功能强大且非常灵活的扫地机，它必须拥有低能耗、大容量容器和大量的附件。
让污垢遁于无形 - 易于使用
Kärcher极其坚固的洗地吸干机和扫地机具有卓越的攀爬能力，可用于清洗地下车库、交通道路、连接隧道和坡道。它们既可以上坡清洗又可以下坡清洗。
恒定的性能，毫不投机取巧
Karcher全液压驾驶式扫地机装备精良，可深入清洗每个角落。它们提供多种驱动类型，用户可根据具体的使用要求进行选择：柴油机、汽油机或电池驱动。
用清扫创造美观的印象
清扫户外区域和入口处能够为别人留下一个良好的印象。Kärcher扫地机的性能等级满足了用户清洗户外区域的所有需求，让户外非常整洁，创造了良好的第一印象。