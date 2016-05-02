CBRN（生化核辐射）防护系统

“最先进的”CBRN 净化剂系列

现代净化剂和净化方法既要确保最高净化效率，同时最大限度降低物流和应用要求。

Kärcher Futuretech 已经开发出完整的高效、快速作用的净化剂系列产品，用于高毒性化学战剂的解毒、相关病原微生物的灭活以及放射性污染物的清除。这些净化剂的特点包括在存储、安全搬运过程中足够的稳定性，与被净化物料的良好兼容性，以及对环境的影响很小。

经过数十年的实验结果，我们积累了丰富经验，有能力针对每种净化（化学、生物或核辐射）需要提供针对性的最有效的配方。这些结果清楚地显示通用CBRN 净化剂只在中等（有限制）程度上实现净化效果，因为不同污染物具有不同物理和化学特性。

新型GDS 2000、BDS 2000 和RDS 2000 净化剂系列代表了当前CBRN 净化领域中 “最先进的”净化剂，广受用户青睐。这些净化剂不仅最大程度的符合了说明要求，能够在-30℃到+49℃温度范围内实现卓越净化效果，而且物流要求低。尤其是用于“最先进的”Futuretech 净化系统时，这些净化剂能够可靠的满足高效CBRN 净化的要求，即使是在恶劣的天气条件下也丝毫不逊色。