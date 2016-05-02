CBRN（生化核辐射）防护系统
用于保护生命的创新解决方案
国际军事政治形势的发展不仅导致了防护部队的任务发生了变化，而且还改变了当前和未来CBRN 威胁的局势。核灾难，化学工业中的意外事故，军事行动中剧毒工业材料【TIC（有毒的化学工业）/TIM（有毒的工业原料）】的破坏或者故意释放，都可能导致与大规模杀伤性武器的攻击结果相差无几的间接损害。一旦使用生物武器后，会产生什么后果？这可以从猪流感、禽流感、BSE、SARS 和口蹄疫等事件中获得提示。自从2001 年9 月11日以来，涉及CBRN 战剂的恐怖主义袭击的可能性被认为越来越大，其对毫无防护能力的普通民众的威胁尤为显著。为了能够有效应对这些新威胁，不仅需要对潜在威胁进行研究分析，而且还必须大力发展符合预防措施要求的组织，储备相关材料和人才，以便最大限度地降低对社会系统整体功能的影响，特别是对民用和军事部门的CBRN 防护的影响。如果未能积极调动组织和人员，及时实施相应计划，很可能会导致致命后果。Kärcher Futuretech GmbH (KFT) 是隶属于Alfred KärcherGmbH & Co KG 的子公司，是全球最大的高压清洗机制造商以及清洗设备领域的领先企业，目前在CBRN 防护重要领域的国际市场上处于领先位置。该领先地位的获得要归功于精心设计、基于整体概念和卓越技术的创新解决方案，它不仅代表了最先进的技术，而且还代表了公认的NBC（核生化）防护专家的扎实专业知识和丰富的实践经验。公司在CBRN 防护系统领域以及移动式水净化领域和野外营地系统领域中致力于关注致命问题的专业解决方案，以保护健康和生命，并确保人员和任务部队在困难条件下的基本需求。
“最先进的”CBRN 净化剂系列
现代净化剂和净化方法既要确保最高净化效率，同时最大限度降低物流和应用要求。
Kärcher Futuretech 已经开发出完整的高效、快速作用的净化剂系列产品，用于高毒性化学战剂的解毒、相关病原微生物的灭活以及放射性污染物的清除。这些净化剂的特点包括在存储、安全搬运过程中足够的稳定性，与被净化物料的良好兼容性，以及对环境的影响很小。
经过数十年的实验结果，我们积累了丰富经验，有能力针对每种净化（化学、生物或核辐射）需要提供针对性的最有效的配方。这些结果清楚地显示通用CBRN 净化剂只在中等（有限制）程度上实现净化效果，因为不同污染物具有不同物理和化学特性。
新型GDS 2000、BDS 2000 和RDS 2000 净化剂系列代表了当前CBRN 净化领域中 “最先进的”净化剂，广受用户青睐。这些净化剂不仅最大程度的符合了说明要求，能够在-30℃到+49℃温度范围内实现卓越净化效果，而且物流要求低。尤其是用于“最先进的”Futuretech 净化系统时，这些净化剂能够可靠的满足高效CBRN 净化的要求，即使是在恶劣的天气条件下也丝毫不逊色。
