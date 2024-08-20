NT 30/1 Ap L是一款带有半自动过滤器清洗的高品质紧凑型中级干湿两用吸尘器。它可适用于多种场合，如汽车内部清洁、粗颗粒污垢和液体清洁。NT 30/1 Ap L强劲的吸力，高效的过滤器清洗，以及在无尘袋状态下，可清理中等数量的细粉尘的特点，给人留下深刻的印象。并且操作便捷，轻量化设计和巧妙的附件存储也让人眼前一亮