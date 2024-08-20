干湿两用吸尘器 NT 30/1 Ap L

NT 30/1 Ap L是一款高品质，吸力强劲，坚固耐用的紧凑型中级干湿两用吸尘器。

NT 30/1 Ap L是一款带有半自动过滤器清洗的高品质紧凑型中级干湿两用吸尘器。它可适用于多种场合，如汽车内部清洁、粗颗粒污垢和液体清洁。NT 30/1 Ap L强劲的吸力，高效的过滤器清洗，以及在无尘袋状态下，可清理中等数量的细粉尘的特点，给人留下深刻的印象。并且操作便捷，轻量化设计和巧妙的附件存储也让人眼前一亮

特点和好处
灵活的软管和电线存储
  • 能够安全固定不同长度和直径的软管
  • 电线的运输存储
可拆卸过滤器外壳
  • 允许无尘移除过滤器
  • 有效防止不正确的插入平褶过滤芯
巧妙的附件存储
  • 附件存放安全，随时可以拿取
技术说明

技术数据

电流相数(相) (Ph) 1
电压 (V) 220 / 240
频率 (Hz) 50 / 60
空气流量 (l/s) 74
真空度 (mbar/kPa) 273 / 27,3
水箱容积 (l) 30
垃圾桶材质 塑料
额定功率 (W) max. 1380
标准标称宽度 ( ) ID 35
电线长度 (m) 7,5
声压级 (dB(A)) 70
重量,不含附件 (kg) 11,8
重量（含包装） (kg) 15,6
尺寸(长x宽x高) (mm) 525 x 370 x 560

Scope of supply

  • 吸尘软管长度: 2.5 m
  • 延长杆数量: 2 件
  • 延长杆长度: 550 mm
  • 集尘袋数量: 1 件
  • 集尘袋材质: 羊毛
  • 干湿两用地扒头宽度: 300 mm
  • 缝隙刷

设备

  • 达到最大水位后自动关机
  • 安全等级: II
  • 带制动的脚轮
应用领域
  • 从清除液体到汽车内部清洁的各种应用
