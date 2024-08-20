干湿两用吸尘器 NT 30/1 Ap L
NT 30/1 Ap L是一款高品质，吸力强劲，坚固耐用的紧凑型中级干湿两用吸尘器。
NT 30/1 Ap L是一款带有半自动过滤器清洗的高品质紧凑型中级干湿两用吸尘器。它可适用于多种场合，如汽车内部清洁、粗颗粒污垢和液体清洁。NT 30/1 Ap L强劲的吸力，高效的过滤器清洗，以及在无尘袋状态下，可清理中等数量的细粉尘的特点，给人留下深刻的印象。并且操作便捷，轻量化设计和巧妙的附件存储也让人眼前一亮
特点和好处
灵活的软管和电线存储
- 能够安全固定不同长度和直径的软管
- 电线的运输存储
可拆卸过滤器外壳
- 允许无尘移除过滤器
- 有效防止不正确的插入平褶过滤芯
巧妙的附件存储
- 附件存放安全，随时可以拿取
技术说明
技术数据
|电流相数(相) (Ph)
|1
|电压 (V)
|220 / 240
|频率 (Hz)
|50 / 60
|空气流量 (l/s)
|74
|真空度 (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|水箱容积 (l)
|30
|垃圾桶材质
|塑料
|额定功率 (W)
|max. 1380
|标准标称宽度 ( )
|ID 35
|电线长度 (m)
|7,5
|声压级 (dB(A))
|70
|重量,不含附件 (kg)
|11,8
|重量（含包装） (kg)
|15,6
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|525 x 370 x 560
Scope of supply
- 吸尘软管长度: 2.5 m
- 延长杆数量: 2 件
- 延长杆长度: 550 mm
- 集尘袋数量: 1 件
- 集尘袋材质: 羊毛
- 干湿两用地扒头宽度: 300 mm
- 缝隙刷
设备
- 达到最大水位后自动关机
- 安全等级: II
- 带制动的脚轮
视频
应用领域
- 从清除液体到汽车内部清洁的各种应用