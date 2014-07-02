NT 75/2 Ap Me Tc 拥有ApClean系统，是一台高效的干湿两用吸尘器，可供持久的吸力并不间断使用。强劲的75升的油箱可以轻易清除顽固污垢，倾斜底盘设计使尘箱极易倾倒。这种吸尘器有一个紧凑的涡轮与集成容易去除的大型平面折叠滤芯过滤器盖。有效的半自动ApClean清洗过滤器提供高效清洁并延缓过滤器的使用寿命。 NT 75/2 Ap Me Tc 还设有监测系统以确保湿尘的量不要超过限量。通过耐油排水管，液体可以容易地被掏空。配件可以快速连接到吸尘器并方便使用。设备自带的超大储物箱可用于存放工具和附件。两个轮子和两个滚轮给NT 75/2 Ap Me Tc良好的移动性。 .这款吸力强大的设备应用范围广泛，无论是在建筑工地、食品行业、汽车工业或其他工业环境，都能提供理想的清洁解决方案。