NT 20/1 Me Classic 吸尘器紧凑，坚固耐用，配有1500瓦涡轮机和20升尘桶，可以轻松吸取各种污垢，快捷维修概念，快速拆卸涡轮机，使用成本和维护成本低，是吸除小面积水渍、粗颗粒物、灰尘的理想之选。