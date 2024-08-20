干湿两用吸尘器 NT 30/1 Me Classic *CN

NT 30/1 Me Classic 是一款实用并且耐用的干湿两用吸尘器。1500瓦涡轮机加上30升的尘桶，有效移除各类污垢。

NT 30/1 Me Classic 用来移除中等面积的液体，大颗粒和灰尘的理想之选：配有1500瓦强力涡轮机和30升尘桶，适用于移除各类污垢。筒式过滤器，具有优异的粉尘分离性能。快捷维修概念，方便切换涡轮机，节省时间，维护成本和使用成本也非常低。

特点和好处
紧凑，坚固，可移动
  • 凭借纤细外形和4个转向滚轮，而具有出众的稳定性，灵活的转弯操控性并且方便运输
  • 缓冲器为真空吸尘器和设备提供可靠的全方位保护
出色的抽吸功能
  • 实现卓越的清洁效果
服务与舒适
  • 令人震撼的快速：快捷维修概念，使得拆卸涡轮机仅需44秒
  • 快速更换涡轮机，不仅节约了大量时间，而且节约了成本
高效，简约
  • 大的永久性过滤篮使目标粉尘分离，连续抽真空时可无需安装过滤尘袋
  • 无过滤袋成本
技术说明

技术数据

电流相数(相) (Ph) 1
电压 (V) 220 / 240
频率 (Hz) 50 / 60
空气流量 (l/s) 59
真空度 (mbar/kPa) 227 / 22,7
水箱容积 (l) 28
垃圾桶材质 不锈钢桶身
额定功率 (W) 1300
标准标称宽度 ( ) C-DN 35
电线长度 (m) 5
声压级 (dB(A)) 78
颜色 银灰色
重量,不含附件 (kg) 8
重量（含包装） (kg) 10
尺寸(长x宽x高) (mm) 380 x 365 x 640

Scope of supply

  • 吸尘软管长度: 1.7 m
  • 吸尘软管类型: 带弯头
  • 延长杆数量: 1 件
  • 延长杆长度: 480 mm
  • 延长杆材质: 塑料
  • 集尘袋数量: 1 件
  • 集尘袋材质: 羊毛
  • 干湿两用地扒头宽度: 360 mm
  • 过滤杂质过滤袋: PES
  • 不锈钢容器

视频

应用领域
  • 用于吸取所有硬表面上的液体、粗糙污垢和灰尘，以及清洁汽车内饰
附件