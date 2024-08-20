NT 30/1 Me Classic 用来移除中等面积的液体，大颗粒和灰尘的理想之选：配有1500瓦强力涡轮机和30升尘桶，适用于移除各类污垢。筒式过滤器，具有优异的粉尘分离性能。快捷维修概念，方便切换涡轮机，节省时间，维护成本和使用成本也非常低。