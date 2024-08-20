干湿两用吸尘器 NT 30/1 Me Classic *CN
NT 30/1 Me Classic 是一款实用并且耐用的干湿两用吸尘器。1500瓦涡轮机加上30升的尘桶，有效移除各类污垢。
NT 30/1 Me Classic 用来移除中等面积的液体，大颗粒和灰尘的理想之选：配有1500瓦强力涡轮机和30升尘桶，适用于移除各类污垢。筒式过滤器，具有优异的粉尘分离性能。快捷维修概念，方便切换涡轮机，节省时间，维护成本和使用成本也非常低。
特点和好处
紧凑，坚固，可移动
- 凭借纤细外形和4个转向滚轮，而具有出众的稳定性，灵活的转弯操控性并且方便运输
- 缓冲器为真空吸尘器和设备提供可靠的全方位保护
出色的抽吸功能
- 实现卓越的清洁效果
服务与舒适
- 令人震撼的快速：快捷维修概念，使得拆卸涡轮机仅需44秒
- 快速更换涡轮机，不仅节约了大量时间，而且节约了成本
高效，简约
- 大的永久性过滤篮使目标粉尘分离，连续抽真空时可无需安装过滤尘袋
- 无过滤袋成本
技术说明
技术数据
|电流相数(相) (Ph)
|1
|电压 (V)
|220 / 240
|频率 (Hz)
|50 / 60
|空气流量 (l/s)
|59
|真空度 (mbar/kPa)
|227 / 22,7
|水箱容积 (l)
|28
|垃圾桶材质
|不锈钢桶身
|额定功率 (W)
|1300
|标准标称宽度 ( )
|C-DN 35
|电线长度 (m)
|5
|声压级 (dB(A))
|78
|颜色
|银灰色
|重量,不含附件 (kg)
|8
|重量（含包装） (kg)
|10
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|380 x 365 x 640
Scope of supply
- 吸尘软管长度: 1.7 m
- 吸尘软管类型: 带弯头
- 延长杆数量: 1 件
- 延长杆长度: 480 mm
- 延长杆材质: 塑料
- 集尘袋数量: 1 件
- 集尘袋材质: 羊毛
- 干湿两用地扒头宽度: 360 mm
- 过滤杂质过滤袋: PES
- 不锈钢容器
视频
应用领域
- 用于吸取所有硬表面上的液体、粗糙污垢和灰尘，以及清洁汽车内饰