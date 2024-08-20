NT 38/1 Me Classic 干湿两用吸尘器配有强力的1500瓦涡轮机，可以轻松吸除大面积水渍、粗颗粒物、灰尘。机身紧凑，尘桶容积却达38升，筒式过滤器，具有优异的粉尘分离性能。快捷维修概念是这个机器的亮点之一，快速拆卸涡轮机，节省使用成本和维护成本。