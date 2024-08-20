干湿两用吸尘器 NT 50/2

双电机干湿两用吸尘器NT 50/2 Me Classic带有筒式过滤器和50升尘箱。用于湿的和粗污垢。出色的吸力，处理能力和质量

强大的双电机NT 50/2 Me Classic干湿吸尘器能够迅速去除液体,粗污垢和灰尘。机器配备了一个50升尘箱和提供优秀的处理能力和可靠的质量。标准推杆与带金属脚轮的额外的健壮的底盘确保出色的机动性。这台机器有一个筒式过滤器,并提供一个简单的服务理念。NT 50/2 Me Classic是专为中等数量的污垢而设计。

特点和好处
干湿两用吸尘器 NT 50/2: 坚固而易于运输
坚固而易于运输
借助结实的底盘、大号车轮和金属转向滚轮，在所有表面上都具有极高的移动性 标准推柄确保便捷运输
干湿两用吸尘器 NT 50/2: 出色的抽吸功能
出色的抽吸功能
2台性能强劲的涡轮机确保了杰出的抽吸功能 强大的抽吸功能确保了出色的清洁效果和更高效率
干湿两用吸尘器 NT 50/2: 无过滤袋的真空吸尘
无过滤袋的真空吸尘
双电机NT Classic设备配备了久经考验的Kärcher筒式过滤器 筒式过滤器支持在无过滤袋的条件下长时间抽吸
技术说明

技术数据

电流相数(相) (Ph) 1
电压 (V) 220 - 240
频率 (Hz) 50 - 60
空气流量 (l/s) 53
真空度 (mbar/kPa) 225 / 22,5
水箱容积 (l) 50
垃圾桶材质 不锈钢桶身
额定功率 (W) max. 2200
标准标称宽度 ( ) ID 40
电线长度 (m) 7,5
声压级 (dB(A)) 76
颜色 银灰色
重量,不含附件 (kg) 17,5
重量（含包装） (kg) 23,9
尺寸(长x宽x高) (mm) 580 x 510 x 850

Scope of supply

  • 吸尘软管长度: 2.5 m
  • 吸尘软管类型: 带弯头
  • 延长杆数量: 1 件
  • 干湿两用地扒头宽度: 360 mm
  • 缝隙刷
  • 过滤杂质过滤袋: 纸屑
  • 不锈钢容器
  • 推柄

视频

应用领域
  • 用于吸取所有硬地面上的液体，粗污垢和灰尘，也适用于汽车内部清洁
附件
Created with AI (artificial intelligence)

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