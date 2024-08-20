强大的双电机NT 50/2 Me Classic干湿吸尘器能够迅速去除液体,粗污垢和灰尘。机器配备了一个50升尘箱和提供优秀的处理能力和可靠的质量。标准推杆与带金属脚轮的额外的健壮的底盘确保出色的机动性。这台机器有一个筒式过滤器,并提供一个简单的服务理念。NT 50/2 Me Classic是专为中等数量的污垢而设计。