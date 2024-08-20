干湿两用吸尘器 NT 50/2
双电机干湿两用吸尘器NT 50/2 Me Classic带有筒式过滤器和50升尘箱。用于湿的和粗污垢。出色的吸力，处理能力和质量
强大的双电机NT 50/2 Me Classic干湿吸尘器能够迅速去除液体,粗污垢和灰尘。机器配备了一个50升尘箱和提供优秀的处理能力和可靠的质量。标准推杆与带金属脚轮的额外的健壮的底盘确保出色的机动性。这台机器有一个筒式过滤器,并提供一个简单的服务理念。NT 50/2 Me Classic是专为中等数量的污垢而设计。
特点和好处
坚固而易于运输借助结实的底盘、大号车轮和金属转向滚轮，在所有表面上都具有极高的移动性 标准推柄确保便捷运输
出色的抽吸功能2台性能强劲的涡轮机确保了杰出的抽吸功能 强大的抽吸功能确保了出色的清洁效果和更高效率
无过滤袋的真空吸尘双电机NT Classic设备配备了久经考验的Kärcher筒式过滤器 筒式过滤器支持在无过滤袋的条件下长时间抽吸
技术说明
技术数据
|电流相数(相) (Ph)
|1
|电压 (V)
|220 - 240
|频率 (Hz)
|50 - 60
|空气流量 (l/s)
|53
|真空度 (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|水箱容积 (l)
|50
|垃圾桶材质
|不锈钢桶身
|额定功率 (W)
|max. 2200
|标准标称宽度 ( )
|ID 40
|电线长度 (m)
|7,5
|声压级 (dB(A))
|76
|颜色
|银灰色
|重量,不含附件 (kg)
|17,5
|重量（含包装） (kg)
|23,9
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|580 x 510 x 850
Scope of supply
- 吸尘软管长度: 2.5 m
- 吸尘软管类型: 带弯头
- 延长杆数量: 1 件
- 干湿两用地扒头宽度: 360 mm
- 缝隙刷
- 过滤杂质过滤袋: 纸屑
- 不锈钢容器
- 推柄
视频
应用领域
- 用于吸取所有硬地面上的液体，粗污垢和灰尘，也适用于汽车内部清洁