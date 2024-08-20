10m长的Premium Flex防扭曲替换用高压管可消除绊倒危险。由于获得专利的防扭曲系统，该产品非常灵活，可不受阻碍地进行工作，并且可以快速轻松地存放。快速连接适配器确保软管可以随时连接到高压清洗机。由不含PVC（聚氯乙烯）和邻苯二甲酸盐的材料制成。 适用于卡赫K 2至K 7系列的所有高压清洗机（除软管卷盘机或K 4至K 7系列的Full Control设备以外）。