H 10 Q Premium Flex防扭曲高压管
创新的Premium Flex高压软管带有防扭曲系统，可实现无扭曲工作。其长度为10m，标配快速连接适配器。适用于K 2至K 7系列的设备。不适用于软管卷盘设备或K 4至K 7系列的的Full Control机型。
10m长的Premium Flex防扭曲替换用高压管可消除绊倒危险。由于获得专利的防扭曲系统，该产品非常灵活，可不受阻碍地进行工作，并且可以快速轻松地存放。快速连接适配器确保软管可以随时连接到高压清洗机。由不含PVC（聚氯乙烯）和邻苯二甲酸盐的材料制成。 适用于卡赫K 2至K 7系列的所有高压清洗机（除软管卷盘机或K 4至K 7系列的Full Control设备以外）。
特点和好处
替换软管，10米
- 操作半径大。
快速连接适配器
- 高压管接头可以轻易的移入和移除,节省时间提高效率
防扭曲系统
- 不再有绊倒的危险：软管不会扭曲，使用时非常灵活。
技术说明
技术数据
|温度 (°C)
|max. 60
|最大压力 (MPa)
|18
|长度 (m)
|10
|重量 (kg)
|1,1
|重量（含包装） (kg)
|1,3
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|245 x 245 x 65