抽吸软管 搭扣系统), C-32, 2.5 m

带干式吸尘器连接的2.5 m抽吸软管,搭扣连接 (C 32).

改善的质量:带干式吸尘器连接的2.5 m抽吸软管,搭扣连接(C 32).

技术说明

技术数据

长度 (m) 2,5
标准标称宽度 ( ) ID 32
数量 (件) 1
颜色 黑色
重量（含包装） (kg) 0,5
兼容的设备
附件
Created with AI (artificial intelligence)

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