使用带有Aqua Stop止水阀的高品质卡赫Premium通用型软管连接器，使连接、断开和维修的操作变得容易。软管连接件由非腐蚀性铝材成，由软塑料制成的嵌入式手柄使操作变得特别方便。灵活的插塞机制极大地改善了小型和大型花园和其他区域的灌溉体验。因为功能型水龙头适配器和软管接头是每个良好灌溉系统的基础。带Aqua Stop止水阀的Premium通用型软管连接器与三种最常见的软管直径和所有可用的钩环系统兼容。