带Aqua Stop止水阀的通用型Premium软管连接件
金属制优质通用型软管接头。 配备Aqua Stop技术、坚固的软管夹和由防腐蚀铝和软塑料制成的嵌入式把手。可兼容所有的搭扣系统。
使用带有Aqua Stop止水阀的高品质卡赫Premium通用型软管连接器，使连接、断开和维修的操作变得容易。软管连接件由非腐蚀性铝材成，由软塑料制成的嵌入式手柄使操作变得特别方便。灵活的插塞机制极大地改善了小型和大型花园和其他区域的灌溉体验。因为功能型水龙头适配器和软管接头是每个良好灌溉系统的基础。带Aqua Stop止水阀的Premium通用型软管连接器与三种最常见的软管直径和所有可用的钩环系统兼容。
特点和好处
柔软的塑料凹式手柄
- 易操作
软管夹采用具有抗腐蚀性的铝材制成
- 坚固，品质保证
Aqua Stop（节水系统）
- 不需喷雾时可拆分
技术说明
技术数据
|直径
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|颜色
|黑色
|重量（含包装） (kg)
|0,1
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|70 x 33 x 40
视频
应用领域
- 花园灌溉
- 用于浇灌大型厨房花园
- 滴灌各类盆装植物
- 用于浇灌观赏类植物(小花坛,单株植物,盆栽植物)
- 适用于园艺设备和工具的清洁