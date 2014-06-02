机械制造
杰出的清洁系统：Kärcher。 只有当每个部件结合的时候，生产才能够顺利地运行。这个道理同样适合清洗过程：只有所有解决方案协调的时候才能够实现高效的清洗效果。这就是为什么Kärcher作为各行各业的系统提供商为客户提供高效、安全、强大和定制化清洁解决方案的原因。从表面清洗到深度清洗。清洗您的系统、仓库和办公室。让一切顺利运行。
这就是创造洁净的地方。
在生产系统中，清洗工作不仅能够确保清洁性和过程安全性，而且还可以维护设备状态并达到设施保值的目的。切削、油脂、油液和乳剂等各种类型的污垢都必须被快速、有效地清除，不能中断生产过程且要始终保证更高的安全性。Kärcher创新的清洗解决方案可以满足所有这些要求。
温和地清洗
不用担心您的设备 - 创新的干冰喷磨技术能够温和地清除表面的污垢。使用干冰颗粒可以快速且容易地清除硅树脂、油液、油脂、粘合剂、染料、油漆及更多其它污垢，并且由于采用了在线清洗技术，所以停机时间非常短。
不停机清洗
强力地清除潮湿污垢和干燥的污垢：Kärcher工业吸尘器特别调整的、坚固耐用且耐磨损的吸枪让设备应用非常灵活且通用性很好。创新的涡轮技术确保了始终如一的强吸力。
高压清洗
使用Kärcher高压设备能够可靠地清除生产系统上顽固污垢。粘合剂、结壳和粘性油液可以很快地被清除。
清洗每个部件
清洗零部件。使用无溶剂、水基清洁剂对部件进行强力清洗，毫不费力地清除油脂、油液和其它污垢。通过使用合适的清洁剂，零部件可以被温和地清洗。
适用于生产系统的Kärcher产品
用于清洁工作的清洗系统。
使用创新的Kärcher清洁电气设备能够容易地清除生产残留物、橡胶磨损、油液、锋利的切削或交通运输污垢。满足每种需求的合适解决方案：从紧凑的干湿两用真空吸尘器到驾驶式洗地吸干机，确保了地面的快速干燥并避免中断生产过程。广泛的附件提高了设备使用的灵活性，并确保了高效的清洗效果。
清除车辆的车轮痕迹
使用洗地吸干机可靠地清除生产车间中的粘性污垢、油液或其它液体。这可以提高安全性，因为Kärcher坚固耐用的设备能够同时进行地面清洗和污水抽吸。人行道可以被快速地清洗，并且很快就会干燥，从而可以迅速地再次投入使用。
快速的临时性清扫
一种清扫少量污垢的简单且理想的解决方案：手推式扫地机具有很高的灵活性、好的便捷性以及强大的清扫性能。
清除松散的污垢
用于去除细微或粗糙污，液体或固态干燥物。用于清洗油液和危险粉尘。通过Kärcher湿式和干湿两用真空吸尘器，您始终能够更好地应对各种清洁任务挑战，这些设备拥有高性能涡轮、创新的过滤器设计和大量的附件。
适用于生产工厂的Kärcher产品
清洗的质量是保证高质量储存的另一个重要因素。
当必须安全运输材料时，清洁性非常重要。因为灰尘会妨碍日常运营。使用坚固耐用的Kärcher驾驶式设备、手推式真空吸尘器以及扫地机能够快速地清除残留物。紧凑的结构保证了设备的机动性，并且我们提供多种型号和附件，从汽油机驱动到座舱盖。
室内储存区域的安全性
安全地清扫狭窄走廊和高货架，对于Kärcher来说，一切都不是问题。紧凑的结构确保了高机动性，带有防翻滚保护系统和落物保护结构的座舱盖保证了必要的安全性。此外，高达7,800 m²/h的大面积清扫能力和大电池容量保证了更长了工作时间而不会被打断。
强大的户外清洁能力
在大面积区域，清洁性对于保障安全性来说非常重要。连续的物料搬运和环境影响要求快速且有效的清洗解决方案。通过使用Kärcher驾驶式设备和大量的各种附件，可以容易地清扫大面积户外地面，且不会中断规定的业务流程。
使用经济
查看如何经济地清洁区域面积、污垢的量和清洁频率具有决定性作用。Kärcher非常乐意帮您选择更佳的产品。
适用于户外和室内储存区域的Kärcher产品
为您提供实现清洁印象的所需
Kärcher提供办公区域清洁解决方案：从深度清洁到地面抛光，我们为每种需求和区域大小提供合适的清洁解决方案。如果您正在寻找一种易于使用、低噪音且功能强大的设备，Kärcher可以满足您的这些要求。广泛的附件扩展了设备的应用领域。
移动式喷抽清洗机
易于使用、坚固耐用和功能强大的地毯清洗机配合广泛的附件可执行无数的清洗任务。
如同专业人士一般进行干式真空清洁
这种专业用途系列产品是与专业保洁业共同开发的，它具有强吸力的优点，并采用了五级过滤器系统。
清除深入织物内部的污垢
铺地毯的廊道和办公室需要定期进行深度清洗，Kärcher直立式滚刷型真空吸尘洗器能够理想地完成这项任务。
用于清洗小面积区域。
BR 30/4 C能够温和且有效地清洗小面积的硬地面，只需前进和后退就能够实现高效的清洁效果。