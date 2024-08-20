可靠的水龙头连接器、软管连接器和软管对于高效的供水系统至关重要。卡赫提供完整系列的附件，用于连接、断开和维修供水系统。 例如，坚固的水龙头连接器3/4"螺纹与1/2"螺纹异径管。异径管能够将两种螺纹尺寸相连接。通用型软管维修接头适用于所有标准园艺软管，符合人体工程学设计，易于操作。是连接或修理两根软管的理想解决方案。带1/2"螺纹异径管的3/4"螺纹分接头与三种使用最广泛的软管直径和所有可用的卡扣系统兼容。