带G1/2异径管的G3/4水龙头适配器
极其坚固的3/4" 螺纹水龙头接头，带1/2"螺纹异径管。异径管能够连接两种螺纹尺寸。可兼容所有的搭扣系统。
可靠的水龙头连接器、软管连接器和软管对于高效的供水系统至关重要。卡赫提供完整系列的附件，用于连接、断开和维修供水系统。 例如，坚固的水龙头连接器3/4"螺纹与1/2"螺纹异径管。异径管能够将两种螺纹尺寸相连接。通用型软管维修接头适用于所有标准园艺软管，符合人体工程学设计，易于操作。是连接或修理两根软管的理想解决方案。带1/2"螺纹异径管的3/4"螺纹分接头与三种使用最广泛的软管直径和所有可用的卡扣系统兼容。
特点和好处
非常结实
- 坚固，品质保证
缩径接头
- 能连接两种螺纹尺寸
技术说明
技术数据
|螺纹规格
|G3/4 + G1/2
|颜色
|黑色
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|48 x 33 x 33
当把这些产品连接到饮用水管网时，必须遵循EN 1717的标准。必要时咨询卫生专家。
应用领域
- 花园灌溉
- 用于浇灌大型厨房花园
- 滴灌各类盆装植物
- 用于浇灌观赏类植物(小花坛,单株植物,盆栽植物)
- 适用于园艺设备和工具的清洁