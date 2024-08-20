摩托车和自行车清洁附件包是实用的清洁和护理套装，同时适用于两轮机动车和非机动车。除了用于温和清洁各种表面的通用洗刷外，它还包括一瓶三合一洗车香波，用于集约型和温和的清洁，还有一个用于有效去除污垢的车轮清洗刷，也适用于清洁难以触及的区域。搭载无级可变压力调节和可360°调节的接头的短型Vario Power Jet Short 360° 喷枪。该附件包适用于所有卡赫K2至K7 系列的消费类高压清洗机。