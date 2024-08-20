自行车清洁附件包
臻于完美的清洁和保养！摩托车和摩托车清洁附件包内含1个车轮清洗刷、1个通用型清洗刷、1升三合一汽车清洁剂和1个VPS 160 S。
摩托车和自行车清洁附件包是实用的清洁和护理套装，同时适用于两轮机动车和非机动车。除了用于温和清洁各种表面的通用洗刷外，它还包括一瓶三合一洗车香波，用于集约型和温和的清洁，还有一个用于有效去除污垢的车轮清洗刷，也适用于清洁难以触及的区域。搭载无级可变压力调节和可360°调节的接头的短型Vario Power Jet Short 360° 喷枪。该附件包适用于所有卡赫K2至K7 系列的消费类高压清洗机。
特点和好处
通用洗涤刷
- 柔软的表面保护刷毛，可彻底清洁所有类型的表面。
3合1汽车洗发水，1升
- 只需一个程序就能实现超高清洁效率、护理和保护。
轮毂清洗刷
- 360°均匀布水，实现完美的全方位清洁--即使是在难以触及的地方也有完美的表现。
压力可调喷枪 360
- 是清洁近处难以触及的区域的理想选择。
技术说明
技术数据
|颜色
|黑色
|重量 (kg)
|1,7
|重量（含包装） (kg)
|2,1
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|422 x 105 x 220
应用领域
- 适用于摩托车和脚踏车的清洁