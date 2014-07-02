带洗车香波的FJ 10 C Connect 'n' Clean清洁泡沫喷嘴。施放洗涤剂的快速更换系统可以通过单击快速切换不同的洗涤剂。可以使用泡沫喷嘴的黄色旋钮上轻松调节清洁剂剂量。射流等级可以按需进行调整。适用于所有卡赫K 2至K 7系列的高压清洗机。非常适合与卡赫超泡沫清洁剂一起使用。