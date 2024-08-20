FJ 10 C Connect 'n' Clean连接加清洁泡沫喷嘴及超强力泡沫清洁剂
超强力泡沫清洁剂+快速更换系统FJ 10 C“连接+清洁”泡沫喷嘴。只需一次点击即可轻松更换不同的清洁剂。
带超强力泡沫清洁剂的FJ 10 C Connect 'n' Clean连接加清洁泡沫喷嘴。施放清洁剂的快速更换系统可以通过一次点击快速切换不同的清洁剂。可以使用泡沫喷嘴的黄色旋钮上轻松调节清洁剂剂量。射流等级可以按需进行调整。适用于所有卡赫K 2至K 7系列的高压清洗机。非常适合与卡赫超泡沫清洁剂一起使用。
特点和好处
创新性的泡沫喷嘴
- 可制造强力泡沫。
包含在套件中
- 带有各种洗涤剂的实用工具包。
快速更换系统
- 只需轻轻一按，即可快速方便地更换洗涤剂。
清洁剂供给装置
- 清洁剂的消耗量取决于使用情况。
透明的清洁剂容箱
- 内容始终可见。
技术说明
技术数据
|重量 (kg)
|1,3
|重量（含包装） (kg)
|1,6
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|102 x 201 x 260
|兼容性
|零售家用轉接器M(2.643-950.0)適用於舊款高壓槍把2010前轉接新款噴桿或配件用(包含gun M, 96, 97)
视频
应用领域
- 车辆
- 适用于摩托车和脚踏车的清洁