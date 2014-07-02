用于清洁排水沟和堵塞的排水管道的巧妙二合一解决方案！卡赫的新型沟槽和管道清洁套件在高压下可完全独立工作。它在滑轨上独立移动通过排水沟，使用者无需在梯子上长时间站在旁边。沟槽和管道清洁套件配有两个不同的喷嘴：一个管道清洁喷嘴带有四个后向高压喷嘴，一个沟槽清洁喷嘴用于将软管安装到滑轨上。使用者可以随时快速轻松地在不同应用模式之间切换。带有黄铜接头的抗扭结软管确保了耐用性。软管长度为20m。沟槽和管道清洁套件适用于K 2至K 7系列的高压清洗机。