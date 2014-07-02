PC 20屋顶、沟槽和管道清洁套件
排水沟和管道清洁套件可在高压下完全独立工作。它能够轻松清洁外流物、管道堵塞物和排水沟。软管长度为20m。
用于清洁排水沟和堵塞的排水管道的巧妙二合一解决方案！卡赫的新型沟槽和管道清洁套件在高压下可完全独立工作。它在滑轨上独立移动通过排水沟，使用者无需在梯子上长时间站在旁边。沟槽和管道清洁套件配有两个不同的喷嘴：一个管道清洁喷嘴带有四个后向高压喷嘴，一个沟槽清洁喷嘴用于将软管安装到滑轨上。使用者可以随时快速轻松地在不同应用模式之间切换。带有黄铜接头的抗扭结软管确保了耐用性。软管长度为20m。沟槽和管道清洁套件适用于K 2至K 7系列的高压清洗机。
特点和好处
高压力的强力清洁
- 有效和快速地清除管道堵塞物。
四个向后发射的高压喷射器
- 易于在管道中移动。
扭结保护
- 保护软管不打结。
黄铜联轴器
- 耐用。
技术说明
技术数据
|长度 (m)
|20
|颜色
|黑色
|重量 (kg)
|0,3
|重量（含包装） (kg)
|2,5
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|250 x 340 x 100
视频
应用领域
- 排水管清洗
- 下水管道清洗
- 清洁屋顶排水沟