PC 7.5管道清洁套件
带有7.5 m软管的管道清洁套件，用于清除管道、下水道和疏水管中的堵塞物。
带有7.5m软管的管道清洁套件，用于清除管道、排水管和落水管中的堵塞物。 四个向后喷射喷嘴将软管平稳地穿过管道，以有效清除堵塞物。7.5 m优质柔性织物编织软管，带有超短黄铜喷嘴，便于在管道中移动。带有抗扭结套管和黄铜连接器，经久耐用。适用于搭配卡赫所有K 2至K 7系列高压清洗机在家中和户外使用。
特点和好处
非常短的黄铜喷嘴
- 易于在管道中移动。
纺织编织管
- 灵活和耐用的优质软管。
四个向后发射的高压喷射器
- 有效和快速地清除管道堵塞物。
高压力的强力清洁
- 有效和快速地清除管道堵塞物。
卡口连接
- 极为方便用户使用。
技术说明
技术数据
|长度 (m)
|7,5
|颜色
|黑色
|重量 (kg)
|0,7
|重量（含包装） (kg)
|0,8
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|245 x 245 x 65
零售家用轉接器M(2.643-950.0)適用於舊款高壓槍把2010前轉接新款噴桿或配件用(包含gun M, 96, 97)
视频
应用领域
- 管道清洗
- 下水管道清洗
- 排水管清洗