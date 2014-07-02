带有7.5m软管的管道清洁套件，用于清除管道、排水管和落水管中的堵塞物。 四个向后喷射喷嘴将软管平稳地穿过管道，以有效清除堵塞物。7.5 m优质柔性织物编织软管，带有超短黄铜喷嘴，便于在管道中移动。带有抗扭结套管和黄铜连接器，经久耐用。适用于搭配卡赫所有K 2至K 7系列高压清洗机在家中和户外使用。