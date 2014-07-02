带有3个集成式高压喷嘴和吸水扒的 PS 40强力洗地机比常规手动洗地机的性能强大。强悍的洗地机可以通过高压快速轻松地去除表面的顽固污垢。PS 40强力洗地机非常适合清洁楼梯、露台、外墙、车库、阳台、内壁、小径和车道等区域。 是清洁楼梯和边缘区域的得力帮手。适用于所有卡赫K 2 至 K 7系列的高压清洗机。