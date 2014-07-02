PS 40强力洗地机
带有3个集成式高压喷嘴的高压洗地机PS 40，能够有效、可靠且省时地去除各种表面上的顽固污垢。是清洁楼梯和边缘位置的理想选择。内含用于去除污水的集成式吸扒。
带有3个集成式高压喷嘴和吸水扒的 PS 40强力洗地机比常规手动洗地机的性能强大。强悍的洗地机可以通过高压快速轻松地去除表面的顽固污垢。PS 40强力洗地机非常适合清洁楼梯、露台、外墙、车库、阳台、内壁、小径和车道等区域。 是清洁楼梯和边缘区域的得力帮手。适用于所有卡赫K 2 至 K 7系列的高压清洗机。
特点和好处
三个集成高压喷嘴
- 用于清除不同类型表面的顽固污垢。
集成式刮刀
- 快速去除残留的水。
紧凑型设计
- 是清洁角落和边缘的理想选择，防喷溅。
高压力的强力清洁
- 用于清除不同类型表面的顽固污垢。
高压喷射和手动刷子压力的组合
- 与普通洗地机相比，清洁性能特别强大。
技术说明
技术数据
|颜色
|黑色
|重量 (kg)
|1
|重量（含包装） (kg)
|1,2
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|744 x 303 x 759
视频
应用领域
- 楼梯台阶
- 平台
- 车库
- 花园和石墙
- 走廊
- 道路