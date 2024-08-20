T 5 T-Racer表面清洗机的双喷嘴旋转臂能够清除大面积的污垢，为大面积外部区域提供快速有效的清洁。根据不同的表面材料，表面清洗机可灵活调节以使喷嘴与被清洁表面保持理想的距离，非常实用。这意味着如石材和混凝土等制成的坚硬表面，可以与木材等更精细的表面同样被有效地清洁。T 5 T-Racer的清洁时间约为使用喷枪所需时间的一半。引擎盖能够可靠地保护操作员和周围环境免受喷水的影响，“气垫船效应”使操纵比以往更简单。清洁内壁和外墙等垂直表面时，只需卸下延长杆并使用手柄即可舒适使用。该产品适用于K 2至 K 7系列的高压清洗机。