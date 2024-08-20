T 5 T-Racer表面清洗机

对大面积区域的无飞溅彻底清洁：T 5 T-Racer表面清洗机。喷嘴位置可调节，因而该表面清洗机可同时用于清洁坚硬或易损的表面。

T 5 T-Racer表面清洗机的双喷嘴旋转臂能够清除大面积的污垢，为大面积外部区域提供快速有效的清洁。根据不同的表面材料，表面清洗机可灵活调节以使喷嘴与被清洁表面保持理想的距离，非常实用。这意味着如石材和混凝土等制成的坚硬表面，可以与木材等更精细的表面同样被有效地清洁。T 5 T-Racer的清洁时间约为使用喷枪所需时间的一半。引擎盖能够可靠地保护操作员和周围环境免受喷水的影响，“气垫船效应”使操纵比以往更简单。清洁内壁和外墙等垂直表面时，只需卸下延长杆并使用手柄即可舒适使用。该产品适用于K 2至 K 7系列的高压清洗机。

特点和好处
T 5 T-Racer表面清洗机: 双路旋转扁平喷嘴
双路旋转扁平喷嘴
卓越的区域清洁性能--是清洁较大区域的理想选择。
T 5 T-Racer表面清洗机: 防溅罩
防溅罩
没有回溅的清洗
T 5 T-Racer表面清洗机: 高度可调
高度可调
调整喷嘴距离清洁不同材质的表面。 可清洁易损和坚硬的表面，如木材和石材。
手柄
  • 易于清洗垂直的表面
气垫船效应
  • 表面清洁器在地板上扫描式清洁，十分方便。
技术说明

技术数据

颜色 黑色
重量 (kg) 1,4
重量（含包装） (kg) 2,4
尺寸(长x宽x高) (mm) 708 x 280 x 995
应用领域
  • 家居及庭院周边区域
  • 平台
  • 清洁车库门
  • 花园和石墙
  • 道路
附件