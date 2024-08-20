T 5 T-Racer表面清洗机
对大面积区域的无飞溅彻底清洁：T 5 T-Racer表面清洗机。喷嘴位置可调节，因而该表面清洗机可同时用于清洁坚硬或易损的表面。
T 5 T-Racer表面清洗机的双喷嘴旋转臂能够清除大面积的污垢，为大面积外部区域提供快速有效的清洁。根据不同的表面材料，表面清洗机可灵活调节以使喷嘴与被清洁表面保持理想的距离，非常实用。这意味着如石材和混凝土等制成的坚硬表面，可以与木材等更精细的表面同样被有效地清洁。T 5 T-Racer的清洁时间约为使用喷枪所需时间的一半。引擎盖能够可靠地保护操作员和周围环境免受喷水的影响，“气垫船效应”使操纵比以往更简单。清洁内壁和外墙等垂直表面时，只需卸下延长杆并使用手柄即可舒适使用。该产品适用于K 2至 K 7系列的高压清洗机。
特点和好处
双路旋转扁平喷嘴卓越的区域清洁性能--是清洁较大区域的理想选择。
防溅罩没有回溅的清洗
高度可调调整喷嘴距离清洁不同材质的表面。 可清洁易损和坚硬的表面，如木材和石材。
手柄
- 易于清洗垂直的表面
气垫船效应
- 表面清洁器在地板上扫描式清洁，十分方便。
技术说明
技术数据
|颜色
|黑色
|重量 (kg)
|1,4
|重量（含包装） (kg)
|2,4
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|708 x 280 x 995
应用领域
- 家居及庭院周边区域
- 平台
- 清洁车库门
- 花园和石墙
- 道路