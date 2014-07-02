WB 150强力清洗刷
WB 150强力清洗刷用于对易损表面进行无飞溅清洁。高压洗刷和手动洗刷的有效结合可节省能源、用水量和高达30%的工作时间。
WB 150强力清洗刷非常适合对易损表面进行无飞溅清洁，例如车辆或摩托车漆面、玻璃、冬园温室、车库门、百叶窗、卷帘、花园设施、摩托车等。带有两个旋转扁平喷嘴的新型清洗刷略微施力即可迸发出强劲能量。带有软性清洗刷的新型表面清洗机以其高压喷射和手动刷压力的有效组合脱颖而出。使用强力清洗刷可显著节省电能和水源，以及高达30%的使用时间。高压与清洗刷的结合进行快速、高效和轻松的清洁，带来一尘不染的家庭和花园场景。 产品适用于卡赫K 2至K 7系列的所有高压清洗机。
特点和好处
高压喷射和手动刷子压力的组合
- 节省30%的时间、能源和水。
紧凑型设计
- 是清洁小面积区域或难以触及的区域的理想选择。
旋转式平面射流喷嘴
- 强效的清洁力
盖子
- 没有回溅的清洗
软刷头
- 温和地清洁易损表面。
技术说明
技术数据
|颜色
|黑色
|重量 (kg)
|0,7
|重量（含包装） (kg)
|1
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|392 x 222 x 211
视频
应用领域
- 车辆
- 适用于摩托车和脚踏车的清洁
- 清洁车库门
- 冬季花园
- 窗户与玻璃表面
- 百叶窗/卷帘
- 花园玩具