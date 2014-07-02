WB 150强力清洗刷非常适合对易损表面进行无飞溅清洁，例如车辆或摩托车漆面、玻璃、冬园温室、车库门、百叶窗、卷帘、花园设施、摩托车等。带有两个旋转扁平喷嘴的新型清洗刷略微施力即可迸发出强劲能量。带有软性清洗刷的新型表面清洗机以其高压喷射和手动刷压力的有效组合脱颖而出。使用强力清洗刷可显著节省电能和水源，以及高达30%的使用时间。高压与清洗刷的结合进行快速、高效和轻松的清洁，带来一尘不染的家庭和花园场景。 产品适用于卡赫K 2至K 7系列的所有高压清洗机。