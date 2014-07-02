工作宽度为248毫米的软刷非常适合清洁大面积区域，例如汽车、大篷车、船只、温室或卷帘等。除卓越的清洁能力外，柔软的刷毛对表面具有较好的呵护作用。外保护环可保护表面免受划伤。 内含用于安全连接喷枪的联管螺母、可去除如昆虫尸体等顽固的污垢的橡胶垫和符合人体工程学的手柄，易于使用。 简而言之，该产品是清洁家庭和花园周围大面积区域的理想解决方案。该软刷适用于所有卡赫K 2至K 7系列高压清洗机。