WB 60软性表面清洗刷
软质的扁平清洗刷，用于清洁较大的区域，例如汽车、大篷车、船只、温室或卷帘。具有良好的区域清洁性能，工作宽度为248mm。
工作宽度为248毫米的软刷非常适合清洁大面积区域，例如汽车、大篷车、船只、温室或卷帘等。除卓越的清洁能力外，柔软的刷毛对表面具有较好的呵护作用。外保护环可保护表面免受划伤。 内含用于安全连接喷枪的联管螺母、可去除如昆虫尸体等顽固的污垢的橡胶垫和符合人体工程学的手柄，易于使用。 简而言之，该产品是清洁家庭和花园周围大面积区域的理想解决方案。该软刷适用于所有卡赫K 2至K 7系列高压清洗机。
特点和好处
248毫米的工作宽度
- 良好的区域性能--是清洁大面积区域的理想选择。
橡胶垫
- 可去除顽固的污垢
可搭配清洁剂使用
- 强力和高效的清洗作用
软刷 - 对表面柔和
- 用于敏感表面的柔和清洗
旋转式保护环
- 保护表面免受划伤。
技术说明
技术数据
|颜色
|黑色
|重量 (kg)
|0,3
|重量（含包装） (kg)
|0,5
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|270 x 261 x 177
视频
应用领域
- 车辆
- 适用于摩托车和脚踏车的清洁
- 冬季花园
- 百叶窗/卷帘
- 花园玩具