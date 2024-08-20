PS 30强力洗地机的三个高压喷嘴可在各种表面上提供出色的清洁效果，即使是顽固的污垢也能被疏松。这使PS 30成为可靠清洁中小型区域（例如楼梯和边缘）的理想辅助设备。刷头可以360°旋转以清洁难以触及的区域。清洁作业后，所有光滑表面都可用集成式清洁胶条刮净，以快速去除多余的污水，避免长时间中断表面的使用。这种高压喷射和手动刷压的搭配，以及由此产生的清洁性能优于所有常规的清洗机，并可与所有卡赫K 2至K 7系列的高压清洗机搭配使用。