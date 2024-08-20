PS 30强力洗地洗地机
PS 30强力洗地机配备3个集成式高压喷嘴，在强力去除各种类型表面的顽固污垢的同时节省作业时间，是清洁楼梯和边缘区域的理想选择。内含用于去除污水的集成式吸扒。
PS 30强力洗地机的三个高压喷嘴可在各种表面上提供出色的清洁效果，即使是顽固的污垢也能被疏松。这使PS 30成为可靠清洁中小型区域（例如楼梯和边缘）的理想辅助设备。刷头可以360°旋转以清洁难以触及的区域。清洁作业后，所有光滑表面都可用集成式清洁胶条刮净，以快速去除多余的污水，避免长时间中断表面的使用。这种高压喷射和手动刷压的搭配，以及由此产生的清洁性能优于所有常规的清洗机，并可与所有卡赫K 2至K 7系列的高压清洗机搭配使用。
特点和好处
三个集成高压喷嘴使用高压进行强有力的清洁，效果突出。
集成式可更换刮刀片用可更换的刮刀片快速清除脏水。
可360°旋转的刷头使得即使是难以触及的区域也易于清洁。
鬃毛环
- 防溅水。
紧凑型设计
- 可移动的、紧凑的外形使角落和边缘的清洁工作变得十分简单，并且没有喷溅。
高压力的强力清洁
- 顽固的污垢被可靠地从各种表面清除。
高压喷射和手动刷子压力的组合
- 与传统洗地机相比，清洁性能优越。
技术说明
技术数据
|颜色
|黑色
|重量 (kg)
|0,9
|重量（含包装） (kg)
|1,2
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|744 x 293 x 769
视频
应用领域
- 楼梯台阶
- 平台
- 车库
- 花园和石墙
- 走廊
- 道路